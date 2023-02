Roma-Juventus, Allegri lancia l’allarme: big a rischio

Roma-Juventus si avvicina e Massimiliano Allegri lancia l’allarme in conferenza stampa. Il big è a rischio per la sfida dello stadio Olimpico.

Match day in casa Roma, alle ore 18 la squadra di José Mourinho farà visita al Lecce di Baroni. La squadra salentina è una delle sorprese della stagione, ma la Roma vuole strappare tre punti cruciali in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Dal canto suo la Juventus è attesa dal match interno contro la Fiorentina di Italiano, ed Allegri lancia un allarme in conferenza stampa anche in vista della sfida a José Mourinho.

Mancano diverse partite allo scontro tra Roma e Juventus, in programma allo stadio Olimpico la sera di domenica 5 marzo, ma Allegri ha lanciato in questi minuti un allarme. Il tecnico bianconero, alla vigilia della sfida interna alla Fiorentina, ha illustrato la situazione dell’infermeria in casa Juventus. Le parole del tecnico hanno aperto anche lo scenario sulla sfida dello stadio Olimpico alla Roma, dove Allegri potrebbe dover fare i conti con una pesante assenza a centrocampo. Il tecnico livornese può intanto consolarsi con il recupero di Leonardo Bonucci, che in settimana tornerà a disposizione del tecnico bianconero.

Roma-Juventus, Allegri lancia l’allarme Pogba: annuncio in conferenza

Se il difensore azzurro potrà partecipare alla sfida contro la Roma di José Mourinho continua ad essere in bilico la presenza di Paul Pogba. La condizione fisica del centrocampista francese sta diventando un vero e proprio caso dalle parti della Continassa. Massimiliano Allegri è tornato sul tema in conferenza stampa.

L’ex Manchester United è ancora fermo ai box, quando il suo rientro sembrava dietro l’angolo c’è stata una nuova ricaduta. Sul calciatore è intervenuto Allegri, in occasione della conferenza stampa di vigilia in vista della sfida alla Fiorentina, lanciando un nuovo allarme sul francese: “Pogba ai box, lo aspettiamo: tra una settimana no, magari tra 20 giorni.” La sfida dello stadio Olimpico contro la Roma è in programma tra 22 giorni esatti, la presenza del centrocampista rimane in forte dubbio anche in vista dello scontro tra Allegri e Mourinho.