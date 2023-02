Calciomercato Roma, reazione a catena con la Juve: nuovo colpo di scena

Calciomercato Roma, reazione a catena con la Juventus: c’è il nuovo colpo di scena che mette Pinto con le spalle al muro

Partiamo da un fatto, che adesso appare sotto gli occhi di tutti: il futuro di Spinazzola, anche per via dei molteplici infortuni che hanno colpito il difensore, non sembra più così certo dentro Trigoria. La Roma sta valutando diversi esterni per la prossima stagione soprattutto quelli che si liberano a parametro zero.

Uno di questi, così come anche noi di Asromalive.it vi abbiamo raccontato, è Bensebaini del Borussia Monchengladbach: il difensore va in scadenza di contratto e non sembra essere intenzionato a rinnovare. Da quelle parti, inoltre, hanno capito che lo perderanno e stanno cercando un sostituto. Un sostituto che, però, secondo quanto riportato da tag24.de lo starebbe cercando pure il Borussia Dortmund, alle prese con il contratto di Guerreiro che potrebbe salutare alla fine della stagione. Sempre a parametro zero.

Calciomercato Roma, anche il Dortmund su Bensebaini

Ed è per questo che i gialloneri stanno cominciando a guardare con molta attenzione la situazione che si potrebbe venire a creare attorno all’algerino, un elemento importante, un elemento che la Roma ha messo nel mirino così come lo ha fatto la Juventus. Che da tempo segue il calciatore.

Ma un inserimento forte del Borussia potrebbe senza dubbio stravolgere le cose. Bensebaini, come detto, a parametro zero, sarebbe un colpo importantissimo sia in Italia che negli altri campionati. Una situazione che quindi è in evoluzione. E che potrebbe vedere, inoltre, degli ulteriori colpi di scena nelle prossime settimane. Staremo a vedere quello che succederà.