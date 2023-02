Dybala si allena durante il giorno libero: occhio al dettaglio | FOTO

La Roma si è aggrappata a Paulo Dybala anche nella trasferta di Lecce. L’attaccante argentino ha realizzato il calcio di rigore del pareggio

Paulo Dybala non conosce soste in casa Roma. L’attaccante argentino anche durante il giorno di riposo ha scelto di allenarsi in vista dei prossimi appuntamenti della Roma. La Joya ha condiviso tramite i propri canali social la foto che lo ritrae a lavoro durante il giorno di pausa concesso da mister José Mourinho. Non è sfuggito questo dettaglio dello scatto condiviso dal numero 21 giallorosso.

Non è ancora sazio Paulo Dybala all’indomani del pareggio in trasferta sul campo del Lecce. L’attaccante argentino, in gol anche nella sfida di Via del mare, ha messo a segno la sua ottava rete in campionato con la maglia giallorossa. Nelle scorse ore l’ex Juventus ha condiviso, tramite Instagram stories, uno scatto che lo vede intento ad allenarsi durante il giorno libero concesso alla Roma. La Joya ha riscaldato gli animi dei tifosi giallorossi sul web, che hanno anche notato un particolare dettaglio nella foto condivisa dall’attaccante argentino.

Paulo Dybala no-stop: allenamento durante il giorno di riposo – FOTO

A Lecce Paulo Dybala ha trovato la sua undicesima marcatura stagionale con la maglia della Roma. L’attaccante argentino ha mostrato ancora una volta tutta la sua classe sul difficile campo dei salentini. Il calcio di rigore, segnato con glaciale maestria, ha consentito ai ragazzi di José Mourinho di agguantare il pareggio allo stadio Via del Mare.

Il numero 21 giallorosso si è allenato anche durante il giorno di riposo concesso dallo Special One. Giovedì sera la Roma tornerà in campo per una sfida cruciale, l’andata dei play off di Europa League sul campo del Salisburgo. L’attaccante argentino ha sfruttato la domenica di riposo per mantenersi in forma, la voglia è quella di continuare a deliziare i tifosi della Roma ed il tecnico giallorosso, José Mourinho. Ecco lo scatto condiviso su Instagram dalla Joya, non sfugge il dettaglio della fasciatura applicata al ginocchio sinistro dall’attaccante giallorosso.