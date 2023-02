La Juventus fa il colpaccio in Premier: doppio via libera

La Juventus è pronta a sfruttare un doppio assist per il colpo ad affetto dalla Premier League. Ecco il via libera per Allegri: maxi intreccio in Inghilterra

La sessione di calciomercato invernale ha aperto una vera e propria voragine economica tra il campionato inglese e la Serie A. In Premier League sono stati messi a segno colpi clamorosi nel mese di gennaio, ben lontano dalla realtà italiana. La Juventus lo scorso anno, durante la sessione di riparazione, piazzò il colpo Dusan Vlahovic ora le realtà è diversa. In vista della sessione estiva però il club bianconero può cercare il riscatto pescando un gioiello proprio dalla Premier League.

la Juventus sta cercando di risalire la china in classifica dopo la maxi squalifica da 15 punti inflitta alla squadra bianconera. I ragazzi allenati da Massimiliano Allegri sono reduci dalla vittoria di misura contro la Fiorentina ed ora sono a 29 punti in classifica. La zona Champions League, con la terza posizione occupata da Roma, Milan ed Atalanta a pari punti dista 12 lunghezze. In attesa di tornare in campo per i play off di Europa League, in programma contro il Nantes, c’è uno scenario di calciomercato che può deliziare il tecnico dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, colpaccio Mount dal Chelsea: doppio segnale per Allegri

La Juventus potrebbe tentare il tutto per tutto per arrivare al colpo Mason Mount in estate. Il fantasista potrebbe essere messo alla porta dal Chelsea, con la squadra londinese che è stata assoluta protagonista del calciomercato invernale. I colloqui per il rinnovo di contratto sembrano bloccati, e c’è un altro segnale che può far sperare Allegri.

Secondo quanto riferito dal sito Dailymail.co.uk sulle tracce del fantasista si sta raffreddando la pista Liverpool. La squadra allenata da Klopp infatti avrebbe deciso di puntare tutto su Jude Bellingham del Borussia Dortmund e Matheus Nunes del Wolverhampton. Il sito britannico dunque rilancia la pista Juventus come la più calda nelle prossime settimane. Massimiliano Allegri può cercare il colpaccio del riscatto andando a prelevare uno dei gioielli del calcio inglese, il cui contratto è in scadenza nell’estate del 2024.