Mourinho contro Juventus e Milan: ritorno choc dopo 8 anni

Calciomercato, la Roma di Mourinho è pronta a sfidare Juventus e Milan per il ritorno ad effetto in Serie A. L’affare si può chiudere ad un prezzo “contenuto”

Mentre la Roma ed il Milan sono in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus sta cercando di risalire la china in classifica dopo la penalizzazione da 15 punti che l’ha vista sprofondare in classifica. La squadra di Mourinho è appaiata al Milan di Stefano Pioli, che ha ritrovato la vittoria interna contro il Torino. Tutte e tre le squadre potrebbero infiammare il calciomercato estivo per un ritorno ad effetto in Serie A.

La sessione di calciomercato invernale ha visto un sostanziale immobilismo regnare nel campionato italiano. Il divario tra la Serie A e la Premier League è stato imbarazzante, ed è proprio dall’Inghilterra che potrebbe accendersi una sfida per il ritorno nel campionato italiano. In Serie A ci sarebbero almeno tre grandi pretendenti pronte a riportare il calciatore in Italia, tra cui la Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa non è la sola però a caccia di rinforzi nel settore di gioco, il profilo può finire nei radar anche della Juventus e del Milan.

Calciomercato Roma, Juventus e Milan: tentazione Kovacic dal Chelsea

Le tre squadre sono a cerca di riscatto in ottica calciomercato estivo, e dalla Premier League potrebbe accendersi la pista Mateo Kovacic dal Chelsea. Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza con i Blues nel 2024 e non arrivano segnali verso un possibile rinnovo con il club guidato da Graham Potter.

Il calciatore croato, classe 1994, giocò nell’Inter dal 2013 al 2015. Dopo l’esperienza al Real Madrid da cinque stagioni è in Premier League. Senza spiragli di rinnovo il centrocampista potrebbe spingere per un ritorno in Italia nei prossimi mesi, accendendo la sfida di calciomercato tra i tre club in Serie A. La Roma è a caccia di rinforzi nel settore, al pari di Milan e Juventus in vista della sessione estiva.