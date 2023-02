Calciomercato Roma, Marotta cala il tris: Pinto in attesa

Calciomercato Roma, Marotta vuole il tris e Tiago Pinto resta in attesa. Il general manager giallorosso ha già scoperto le proprie carte sul tavolo

Inter e Roma, oltre a darsi battaglia nella lotta alla qualificazione alla prossima Champions League, sono pronte a tornare a sfidarsi in ottica calciomercato. Marotta vuole calare il tris ai danni di Tiago Pinto, mentre il general manager giallorosso ha già mostrato le proprie carte sul tavolo della trattativa. Da qui a giugno si attendono mesi caldissimi sull’asse Roma-Milano.

Questa sera l’Inter tornerà in campo ed ha la possibilità di allungare in classifica sul terzetto di inseguitrici. La squadra allenata da Simone Inzaghi occupa la seconda piazza in Serie A, mentre Roma, Milan ed Atalanta la inseguono a due punti di distanza. I nerazzurri possono tentare l’allungo in ottica qualificazione alla prossima Champions League, questa sera sul campo della Sampdoria. La squadra nerazzurra intanto è pronta ad un nuovo scippo a parametro zero in casa Roma. Marotta ha intenzione di calare il tris e continua a seguire Chris Smalling in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, stand-by sul rinnovo di Smalling: Marotta pronto al blitz

Il difensore inglese ha il contratto in scadenza a giugno con la Roma. Tiago Pinto è intervenuto pubblicamente sul tema, scoprendo le carte e passando la palla direttamente alla scelta del numero 6 giallorosso. La Roma mette sul tavolo un’offerta di un biennale da 5 milioni di euro per l’ex Manchester United, che avrebbe già la possibilità di rinnovare in automatico il proprio contratto per un anno.

Pinto dunque è in attesa di una mossa dell’entourage del difensore, che continua ad essere nei radar dell’Inter di Inzaghi. Marotta sarebbe pronto a presentare un’0fferta al rialzo per l’ingaggio di Smalling, complice il quasi sicuro addio a Milan Skriniar. Dopo le operazioni che hanno portato Edin Dzeko e Mkhitaryan alla corte di Inzaghi, i nerazzurri vogliono calare il tris. Pinto spera nella volontà del calciatore, che ora potrà decidere il proprio futuro. Altro calciatore in scadenza di contratto è Nemanja Matic, per il quale il rinnovo sembra più semplice, considerata l’opzione di prolungamento annuale attivabile alla metà delle presenze in giallorosso.