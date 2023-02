Elodie si mette a nudo: “E certo”, tifa Roma

Una delle voci più apprezzate d’Italia, nella giornata odierna, ha rivelato di essere tifosa della Roma. L’annuncio arrivato in diretta.

Il mondo della musica regala sempre più soddisfazioni alla Roma. Dopo Damiano dei Maneskin, infatti, anche un’altra delle voci più apprezzate dal panorama canoro italiano ha professato il suo amore nei confronti del club presieduto dai Friedkin: si tratta di Elodie.

La cantante, reduce dalla positiva esperienza vissuta alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante, nel corso delle varie serate, ha presentato al pubblico il brano “Due” piazzatosi poi al nono posto nella classifica finale della kermesse. La cantante, in seguito, è stata protagonista di una serie di interviste e proprio in una di queste ha rivelato per quale squadra fa il tifo.

In passato, si pensava che fosse la Lazio visto che sua sorella ha militato proprio tra le fila della squadra biancoceleste. Invece, a sorpresa, il suo cuore batte per la formazione di José Mourinho. La rivelazione, inattesa quanto sorprendente, è arrivata durante l’ospitata al programma radiofonico condotto da Valerio Lundini in onda su Radio Rai Due.

L’artista, poco prima di sedersi, ha consegnato al conduttore una rosa giallorossa chiedendogli: “Tu sei della Roma?”. Immediata la replica di Lundini: “Si, di famiglia. Anche tu?”. Domanda alla quale Elodie ha risposto in maniera immediata: “E certo. Sai, le cose importanti”.

Una buona notizia per l’ambiente Roma, utile soprattutto per risollevare l’ambiente dopo il deludente pareggio sul campo del Lecce che ha rallentato la corsa verso un piazzamento in zona Champions League. I giallorossi, saliti a 41 punti, sono stati raggiunti al terzo posto dall’Atalanta e dal Milan reduci dalle vittorie ottenute ai danni rispettivamente della Lazio e del Torino. L’Inter, impegnata stasera contro la Sampdoria, con una vittoria consoliderebbe il secondo posto salendo a quota 46. Ora l’obiettivo è fare bene in Europa League il 16 febbraio contro il Salisburgo e ricominciare a macinare successi in campionato. Domenica i giallorossi ospiteranno il Verona. Ulteriori passi falsi rischiano di costare molto. La concorrenza è tanta e i posti a disposizione sono limitati. Per strappare il pass per la Champions sarà necessario limitare al massimo gli scivoloni.