Salisburgo-Roma, recupero lampo per Mourinho: le ultime da Trigoria

Salisburgo-Roma si avvicina ed arrivano buone notizie per mister Mourinho in casa giallorossa. C’è il recupero lampo per il match di Europa League.

Giovedì pomeriggio la squadra allenata da Josè Mourinho farà visita in Austria al Salisburgo. In palio l'andata dei play off per raggiungere gli ottavi dell'Europa League, sarà fondamentale riuscire a strappare un risultato positivo in vista della gara di ritorno allo stadio Olimpico.

La Roma è attesa dall’andata dei play off di Europa League sul campo del Salisburgo. La formazione austriaca attende quella giallorossa giovedì pomeriggio, quando ci sarà il primo atto della sfida valida per la conquista degli ottavi di finale. La Roma è reduce dal pareggio per 1-1 sul campo del Lecce, attualmente la classifica vede i giallorossi a pari punti con Milan ed Atalanta al terzo posto in Serie A. Dopo l’eliminazione a sorpresa dalla Coppa Italia, Mourinho vuole riscattarsi in Europa. Ed arriva una buona notizia per lo Special One dall’infermeria di Trigoria.

Salisburgo-Roma, recupero lampo per Spinazzola: a disposizione di Mourinho

Leonardo Spinazzola sembra riuscito a recuperare in tempi record dopo l’ultimo infortunio. Per il laterale si era parlato di una lesione muscolare che lo avrebbe tenuto fuori fino a marzo, ipotizzando il suo recupero per la sfida contro la Juventus del 5 marzo.

Ora, secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, il terzino ha già smaltito le noie fisiche. Spinazzola è pronto per tornare ad allenarsi in gruppo a Trigoria già a partire da questa mattina. Un’ottima notizia per il tecnico portoghese che sulle fasce potrà tornare ad avere a disposizione il laterale ex Atalanta. Ora il numero 31 potrà entrare in ballottaggio con Stephan El Shaarawy e Nicola Zalewski, entrambi utilizzati sulla corsia di sinistra. Resta da definire il futuro di Rick Karsdorp, mentre Celik dembra partire indietro al momento nelle gerarchie dello Special One.