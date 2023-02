Zaniolo, la mamma torna sull’addio alla Roma: “Si è sentito così”

Qualche giorno fa si è concluso l’affare che ha portato Zaniolo al Galatasaray dopo mesi difficili nella Capitale, culminati con la cessione

La storia d’amore tra la Roma e Nicolò Zaniolo è finita nel peggiore dei modi che nessuno poteva immaginarsi. L’attaccante classe 1999 aveva deciso di rimanere nella Capitale la scorsa estate, quando sulle sue tracce c’era la Juventus sopra tutte. Con il passare dei mesi, però, il rapporto con l’ex Inter Primavera si è andato deteriorando, anche a causa del rinnovo del contratto a cifre maggiorate che non è mai arrivato.

Il nervosismo del giocatore era sempre più visibile durante le partite, con il culmine toccato in Coppa Italia contro il Genoa, quando a fine primo tempo ha strappato la maglia. Un gesto che non è piaciuto ai tifosi giallorossi, che hanno condannato l’attaccante. Pochi giorni dopo, poi, è arrivata la sua richiesta di lasciare la società per cercare fortuna altrove, magari al Milan. I rossoneri non hanno accontentato le richieste dei giallorossi e così l’affare è saltato.

Di giallorosso in giallorosso, però. Ad aiutare all’ultimo secondo sia la Roma che l’ex numero 22 è stato il Galatasaray, che ha preso il giocatore dopo la scadenza del calciomercato. In Turchia la finestra era aperta fino al 10 febbraio e Nicolò ha sfruttato l’occasione per cambiare aria. Dal Paese del Medio Oriente, poi, è arrivato il saluto alla società e alla città, mettendo la parola fine all’avventura nella Capitale.

Zaniolo, la made rivela tutto

Sul addio del calciatore è tornata a parlare la madre, che ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa che lo ha portato al Galatasaray. Francesca Costa, colonna portante della vita di Nicolò Zaniolo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport anche degli ultimi mesi del giocatore alla Roma.

La madre di Nicolò ha raccontato alla rosea che con il passare delle settimane, l’ex numero 22 si è accorto di non essere più nel progetto, con la Roma che ha comunicato che sarebbe stato ceduto a giugno. Questo è stato un duro colpo per il ventitreenne, che ha visto spegnersi la luce. Poi Francesca ha continuato parlando di come è stato trattato Zaniolo, è stato detto che si è rifiutato di giocare con la Roma, che è un traditore e un pazzo, ma non è stato raccontato che ha giocato con le infiltrazioni alla spalla. La società, conclude, non è stata corretta nei suoi confronti che è stato male veramente prima di giocare con la Fiorentina e non si è rifiutato lui di giocare.