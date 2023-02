Calciomercato Roma, intrigo giallorosso e annuncio ufficiale : “Rifiutati 13 milioni”

Calciomercato Roma, intrigo giallorosso per Tiago Pinto e José Mourinho. L’annuncio ufficiale del presidente fa chiarezza sulla valutazione: “Rifiutati 13 milioni”

Il calciomercato invernale della Roma non ha regalato sussulti in entrata. La cessione in extremis di Nicolò Zaniolo, volato in Turchia con il calciomercato in entrata già chiuso, è stata l’unica grossa novità per Tiago Pinto. Ma in previsione della finestra di mercato estiva il general manager avrebbe già avviato i contatti per un obiettivo in Serie A. Il presidente svela un retroscena sulla valutazione del cartellino, ecco l’annuncio ufficiale.

La sessione di calciomercato di riparazione, per stessa ammissione di Tiago Pinto, non ha visto un bilancio positivo in entrata per i giallorossi. Alle partenze di Zaniolo, Shomurodov e Vina hanno fatto da contraltare gli arrivi di Diego Llorente in difesa e Ola Solbakken in attacco. Mentre a centrocampo tante speranze sono rivolte al pieno recupero di Gini Wijnaldum, che sabato scorso è tornato finalmente in campo a Lecce, c’è un intrigo tutto giallorosso per il futuro della zona nevralgica di campo in casa Roma. Tiago Pinto avrebbe già rotto gli indugi per Morten Hjulmand, capitano danese del Lecce di Marco Baroni.

Calciomercato Roma, Sticchi Damiani su Hjulmand: “Rifiutati 13 milioni”

Il centrocampista salentino, classe ’99, è stato tra i protagonisti della squadra allenata da Marco Baroni anche nella sfida di sabato. Il danese è uno dei pezzi pregiati della squadra neo-promossa, tra le sorprese di questo campionato. E sulle sue tracce la Roma si sarebbe già mossa, avviando i contatti con Pantaleo Corvino in vista della sessione estiva di calciomercato.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è intervenuto in diretta ai microfoni della trasmissione radiofonica La Politica nel Pallone su Radio Rai Gr Parlamento. Il patron dei salentini ha parlato anche dei sui pezzi pregiati in rosa, tra tutti Strefezza, Baschirotto e appunto Hjulmand. Sul capitano leccese Sticchi Damiani ha svelato un retroscena importante sulla valutazione del cartellino: “Per Hjulmand abbiamo ricevuto offerte importanti dalla Premier League, fino a 13 milioni di euro, ma il Lecce non se ne è voluto privare, perché abbiamo un obiettivo importante, che è la salvezza.“