Calciomercato Roma, contatti avviati: offerta con scambio

La Roma si prepara in vista del calciomercato estivo con Pinto che sta gettando le basi per un colpo in cui può rientrare un altro giocatore

Il calciomercato invernale si è concluso da poco, ma la Roma non si sta affatto fermando. I giallorossi si stanno già preparando in vista di quello estivo con Tiago Pinto che sta lavorando per trovare un’intesa e migliorare la rosa a disposizione di Mourinho. Lo Special One vorrebbe un organico di maggior livello, ma a causa del Fair Play Finanziario la società ha le mani legate per quanto riguarda le trattative.

A gennaio, infatti, non sono arrivati gli innesti che il tecnico di Setubal avrebbe voluto per lottare al meglio nelle competizioni. In entrata è arrivato solo Diego Llorente, in prestito dal Leeds, mentre poco prima dell’inizio ufficiale delle trattative è tato preso Ola Solbakken. Oltre a questi due, nessun altro giocatore è potuto approdare alla Roma a causa dei paletti imposti dalla Uefa che non permettevano, tra le tante cose, di alzare il monte ingaggi.

Archiviata la finestra invernale, Mourinho e Pinto si stanno concentrando per concludere al meglio questo finale di stagione, in cui la Roma è ancora in corsa per la Champions. Raggiungere la coppa dalle grandi orecchie nella prossima annata è un passo in avanti per la società, che è passata dalla Conference al torneo europeo più importante di tutti.

Calciomercato Roma, contatti avviati per Hjulmand

In vista della prossima stagione, intanto, Pinto sta sondando il terreno per alcuni colpi in mediana. Il centrocampo è uno dei reparti più importanti per Mourinho e che vorrebbe rinforzare. Già l’arrivo di Matic e Wijnaldum dimostra il desiderio di migliorare la qualità in mezzo al rettangolo di gioco.

Come riporta il Corriere dello Sport, Pinto ha avviato i contatti con il Lecce per Morten Hjulmand. Il general manager ha incontrato Pantaleo Corvino, ds dei salentini, per discutere del passaggio del danese nella capitale. I rapporti tra le due società sono ottimi e la valutazione che i pugliesi fanno dell’ex Admira Wacker è tra i 15 e i 20 milioni. Per permettere il suo passaggio nella Capitale, Pinto potrebbe lasciar partire un giovane, per abbassare il valore del cartellino del centrocampista.