Calciomercato Roma, tentazione Modric: doppio intreccio stellare

Calciomercato Roma, potrebbe cambiare rapidamente il futuro di Luka Modric al Real Madrid. Spunta il doppio intreccio stellare in casa Blancos

Durante il Mondiale in Qatar, vissuto da protagonista da Modric con la Croazia, si è accesa la pista a parametro zero che porta al centrocampista del Real Madrid per la Roma. Il calciatore croato è attualmente in scadenza di contratto a giugno, ed il suo profilo potrebbe tornare di moda in casa giallorossa. Spunta un doppio intreccio stellare che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola, ecco le ultimissime dalla Spagna.

Il futuro di Luka Modric potrebbe conoscere presto un punto di svolta. Il centrocampista croato, classe ’85, è attualmente in scadenza di contratto con il Real Madrid. Il suo profilo potrebbe tornare di stretta attualità a parametro zero in casa Roma. Tiago Pinto ha effettuato diverse operazioni con la modalità dell’ingaggio a costo zero, ultima delle quali ha portato a Trigoria il norvegese Ola Solbakken. Dalla Spagna rimbalza un nuovo scenario, con un doppio intreccio stellare che potrebbe decidere le sorti del campione croato.

Calciomercato Roma, rinnovo di Modric in bilico: doppio intreccio in casa Real

In casa Real Madrid potrebbe arrivare prima dell’estate il prolungamento contrattuale con Luka Modric. L’eventuale firma cambierebbe completamente il suo futuro, ma il possibile rinnovo di contratto è legato ad altre due stelle a centrocampo.

Secondo quanto riportato dal sito Marca.com la firma sul rinnovo contrattuale di Modric con il Real Madrid è legata al futuro di altre due stelle nel settore di gioco. Da una parte si attende la scelta di Toni Kroos, il tedesco deve decidere se continuare la propria esperienza con la squadra spagnola, anche il suo contratto scade nell’estate del 2023. Dall’altro lato il Real vuole rompere gli indugi per arrivare alla firma di Jude Bellingham dal Borussia Dortmund. Il futuro del croato dipende dunque dalle manovre future a centrocampo del club iberico, le prossime settimane potrebbero essere decisive anche per l’eventuale nuovo interesse della Roma sul centrocampista.