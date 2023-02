Calciomercato Roma, nessun accordo: Pinto torna in corsa

La Roma sonda il mercato alla ricerca di rinforzi da portare nella capitale. A sorpresa si è riaperta la pista che porta ad un top player.

La Roma si guarda intorno, in vista della prossima sessione del mercato. L’obiettivo del club è quello di portare, rispettando tutti i paletti imposti dalla Uefa, elementi di qualità in modo tale da convincere José Mourinho a prolungare la propria esperienza nella capitale.

Il tecnico, infatti, per restare ancora nella capitale si aspetta colpi importanti in grado di rendere la rosa ancora più competitiva ad alti livelli. Il primo anno si è concluso in maniera positiva mentre quello attuale, tutto sommato, sta rispettando le previsioni e le aspettative iniziali. Nella stagione 2023/24 però, secondo il portoghese, serviranno colpi rilevanti in entrata ed investimenti concreti da parte dei Friedkin al fine di concretizzare il piano di crescita triennale concordato nel maggio 2021.

Il direttore Tiago Pinto, da ormai diverse settimane, si è quindi attivato per individuare i rinforzi da portare nella capitale. In porta, in attesa di definire il futuro di Rui Patricio legato al club fino al 2024, piace molto Gugliemo Vicario valutato intorno ai 20 milioni. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, invece, sono tre le piste seguite dal direttore generale giallorosso. La prima, in particolare, porta a Piero Hincapié ma la sua attuale valutazione ha raffreddato, e di molto, l’interesse dei capitolini.

Roma, Pinto vuole un difensore. Si riapre la pista che porta a Ndicka

La seconda, invece, riguarda Peer Schuurs che il Torino non venderà per meno di 50 milioni. Nei radar della Roma, infine, c’è anche Evan Ndicka per il quale, nella giornata odierna, sono emerse importanti novità legate al suo possibile trasferimento al Barcellona.

Stando a quanto riportato dal portale ‘Caughtoffside’, i contatti si sarebbero sì intensificati nelle ultime ore tuttavia fin qui le parti non hanno raggiunto alcun accordo definitivo. La corsa per il centrale dell’Eintracht Francoforte è quindi ancora aperta, con il giocatore che si è preso del tempo per valutare le varie proposte ricevute. Per la Roma, si tratta di un’opportunità da sfruttare. Il classe 1999 è in scadenza ed ha fatto sapere alla propria dirigenza di non essere interessato a restare in rossonero. Il suo futuro sarà all’estero. Dove, non è chiaro al momento. Ma intanto la Roma può tornare a sperare nel colpo. Il top player è sul mercato. Serve uno sforzo da parte dei Friedkin per prenderlo e tranquillizzare Mourinho.