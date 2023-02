Calciomercato Roma, prezzo folle in Premier: addio da 50 milioni

La Roma continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi. Un obiettivo, intanto, ha raggiunto una valutazione monstre.

Giornata di riflessioni, quella odierna, per la Roma. José Mourinho, ad esempio, approfitterà del tempo ancora a disposizione per gli sciogliere gli ultimi dubbi di formazione per la gara di Europa League in programma giovedì. Il club invece, dopo aver ricevuto pessime notizie dal fronte Piero Hincapié, dovrà spostare altrove il proprio mirino.

Il difensore in forza al Bayer Leverkusen, in seguito al rinnovo di contratto, ha raggiunto una valutazione monstre (‘Football Insider’ parla di oltre 50 milioni di sterline). Una cifra di molto al di sopra delle possibilità finanziarie della società tra l’altro costretta a rispettare i ferrei paletti del Fair Play Finanziario. Il direttore generale Tiago Pinto ha provveduto quindi a depennare il nome dell’ecuadoriano dalla sua lista e valutare altri possibili rinforzi da regalare al tecnico lusitano.

Il profilo seguito è quello di Peer Schuurs, diventato uno dei migliori interpreti nel proprio ruolo nel panorama calcistico italiano. Sbarcato a Torino nella scorsa estate per una spesa complessiva di 11 milioni, l’ex Ajax ha rapidamente scalato le gerarchie fornendo un gran numero di prestazioni positive ed anche qualche contributo in fase offensiva (2 reti). Un rendimento che, inevitabilmente, lo ha fatto entrare nei radar dei principali top club.

Roma, Schuurs ha raggiunto una valutazione choc

Il Toro, dal canto suo, se lo gode. Il presidente Urbano Cairo vorrebbe trattenerlo ancora, in modo tale da avere a disposizione una squadra capace di conquistare un posto in Europa ma intanto ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina.

Per portarlo via, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Tuttosport’, serviranno almeno 50 milioni. Netti e senza contropartite di alcuna sorta. Schuurs, in particolare, viene paragonato ad una “pepita” e andrà via soltanto alle condizioni economiche imposte dai granata. Per lui si sono già mosse alcune squadre della Premier League: è il caso del Liverpool, seguito dal Tottenham e dal Manchester United. La Roma, nel frattempo, resta alla finestra in attesa di una risposta positiva di Chris Smalling nell’ambito della trattativa per il rinnovo fino al 2024. Dall’inglese, fin qui, nessuna risposta. Un silenzio che ha obbligato Pinto a muoversi per individuare possibili alternative di qualità. Ma arrivare a Schuurs, così come ad Hincapié, servirà uno sforzo importante dei Friedkin.