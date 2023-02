Addio Roma, nuovo ribaltone Friedkin: sostituto già trovato

Nuovo divorzio in vista in casa Roma e ribaltone targato famiglia Friedkin. Ecco cosa potrebbe cambiare in futuro, col sostituto già individuato

In estate la Roma e la famiglia Friedkin celebreranno tre anni di matrimonio. La proprietà statunitense ha cambiato tanti elementi dal suo approdo a Roma in poi. La sostituzione più eclatante ha visto Josè Mourinho prendere il posto del connazionale Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa dalla scorsa stagione. Ora la proprietà giallorossa starebbe pensando ad un nuovo ribaltone, ecco tutti i dettagli sul possibile scenario.

La proprietà a stelle e strisce della Roma potrebbe cambiare in fretta gli accordi sullo sponsor che campeggia sulle maglie dei propri calciatori. Secondo fonti specializzate nel settore è possibile il divorzio con il brand di criptovalute Digitalbits. L’ente finanziario si è reso protagonista di una vera e propria rottura con l’Inter, mentre i rapporti con la squadra giallorossa non sembrano risentire di criticità. Ma il divorzio, con conseguente ribaltone, potrebbe essere dietro l’angolo. La proprietà Friedkin avrebbe già individuato il possibile main sponsor pronto a sostituire il brand di criptovalute, ecco cosa può cambiare nel prossimo futuro.

Sponsor Roma, possibile divorzio con Digitalbits: spunta la Toyota

L’Inter si è resa protagonista di una rottura con Digitalbits legata a mancati pagamenti da parte dello sponsor. Il marchio delle cripotovalute è così scomparso sulle maglie e sugli schermi della società nerazzurra, mentre al momento non ci sono criticità del genere con la Roma, ma la svolta può essere più vicina di quanto si pensi.

Secondo quanto sottolineato dal sito Calcioefinanza.it il club giallorosso, che ha sottoscritto un accordo da 35 milioni complessivi nel triennio 2021-24, potrebbe presto cambiare lo sponsor principale sulle maglie. Secondo quanto sottolinea il sito esperto in materia, i vertici dirigenziali della Roma stanno già guardandosi avanti in previsione della fine dell’accordo con l’attuale sponsor. Il sito sottolinea infatti come i problemi con questi enti finanziari insorgano all’ultimo anno di sponsorizzazione. La strategia dei Friedkin sembra quella di affidarsi totalmente alla Toyota. I Friedkin sono strettamente legati al brand giapponese, che campeggia già come sponsor sulle maglie d’allenamento.