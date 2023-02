Calciomercato Roma, non c’è pace per Pinto: se da un lato l’Arsenal sembra aver mollato la presa, viene confermato l’interesse di un altro club

Se da un lato è arrivata una buona notizia, con l’Arsenal che sembra intenzionato a mollare Abraham per virare su Lautaro Martinez, dall’altro, le sirene della Premier League per l’attaccante inglese della Roma Tammy Abraham non smettono di suonare. Purtroppo. E per Pinto non sembra esserci pace.

Sì, perché nonostante ci sia, a quanto pare, un problema in meno per la Roma che ovviamente anche il prossimo anno vorrebbe tenere l’attaccante, sempre dall’Inghilterra un altro club sembra disposto a tenere in seria considerazione la possibilità di prendere il giocatore giallorosso alla fine della stagione senza dimenticare in tutto questo che il Chelsea ha un diritto di recompra sulla base di 80 milioni di euro da poter sfruttare in estate. Insomma, potrebbe essere decisamente un’estate caldissima sul fronte Tammy.

Calciomercato Roma, il Manchester United su Abraham

C’è di più: secondo le informazioni riportate dal Manchester Evening News, il Manchester United sarebbero interessato appunto alle prestazioni di Abraham: a Ten Hag una prima punta di spessore manca, il tecnico olandese, che è pieno di esterni offensivi, vorrebbe quindi un centravanti d’area di rigore, uno di quelli che gli ultimi sedici metri li riempie e che sa muoversi vicino alla porta avversaria. E Tammy sembra essere un obiettivo reale.

Nei mesi scorsi, viste anche le prestazioni deludenti, si è parlato anche di un possibile addio, ma adesso Abraham è tornato ad essere quell’attaccante spietato che a Roma abbiamo conosciuto lo scorso anno e che ha trascinato la squadra a suon di gol e di prestazioni importanti. Tralasciano il diritto del Chelsea, che comunque dopo le spese folli non sembra essere intenzionato a mettere sul piatto 80 milioni di euro per il suo tesserino, potrebbero essere diversi i club che busseranno alla porta di Pinto per richiedere informazioni. Uno, appunto, è lo United. Che qualora riuscisse a centrare la qualificazione in Champions League sarebbe pronto al colpo grosso.