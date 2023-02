Ribaltone Zidane: clamoroso ritorno e doppietta stellare

Calciomercato, il ritorno di Zinedine Zidane in panchina sembra più vicino. Il francese avrebbe già prenotato la doppietta stellare

Zinedine Zidane è ancora senza panchina, ma il suo nome continua ad infiammare il calciomercato europeo. In Serie A si è parlato a più riprese di un possibile ritorno alla Juventus. L’ex centrocampista, per cinque stagioni in forza ai bianconeri, è stato indicato come tentazione per il dopo Massimiliano Allegri in casa Juve. Ora lo scenario sembra rapidamente mutato ed il clamoroso ritorno del francese in panchina si accompagna con una doppietta stellare.

Dopo aver riscritto la storia del Real Madrid, con la conquista di tre Champions League consecutive, Zinedine Zidane è ancora senza panchina. Ma il ritorno dell’ex centrocampista francese potrebbe essere dietro l’angolo, e potrebbe cambiare lo scenario del calciomercato europeo. La doppietta di calciatori già prenotata dal francese apre lo scenario ad un ribaltone clamoroso, legato al ritorno in panchina dell’ex Juventus. Il suo profilo era tornato di moda proprio in casa bianconera, qualora dovesse materializzarsi il divorzio tra Juve e Massimiliano Allegri. Ora lo scenario coglie di sorpresa la squadra piemontese, il grande ritorno di Zizou ridisegnerebbe gli equilibri del calciomercato in Europa.

Calciomercato, il PSG non molla Zidane: doppietta stellare già prenotata

L’ex tecnico del Real Madrid potrebbe diventare il nuovo allenatore del PSG. Il francese potrebbe guidare la squadra parigina, il suo profilo è tornato di moda come erede di Cristophe Galtier. La posizione dell’ex Lilla è sempre più in bilico, ancora più traballante in caso di eliminazione in Champions League.

Il PSG è uscito battuto dal primo round degli ottavi di finale in Champions League, in casa contro il Bayern Monaco. Dalla Spagna rilanciano con forza l‘opzione Zinedine Zidane per la panchina del club di Parigi. I francesi dovranno centrare l’impresa in casa del Bayern per evitare l’ennesima delusione europea, ed il ritorno dell’ex centrocampista in panchina potrebbe ridisegnare gli equilibri del calciomercato. Secondo quanto evidenziato dal sito Elnacional.cat, Zidane sarebbe la prima opzione per la panchina del PSG. Il francese avrebbe giò prenotato il doppio colpo stellare: Dembelè dal Barcellona ed il difensore Gvardiol in forza al Lipsia.