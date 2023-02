Dybala, il futuro alla Roma in una risposta: “Voglio vincere con Mourinho”

L’attaccante della Roma ha parlato in conferenza stampa in vista della partita con il Salisburgo e ha svelato il suo futuro

La Roma domani scende in campo contro il Redbull Salisburgo per i sedicesimi di finale alle 18.45. La RedBull Arena sarà la cornice della partita, che vedrà i giallorossi tornare in campo per l’Europa League dopo aver pareggiato contro il Lecce. La gara con i pugliesi è finita 1-1 a causa dell’autorete di Ibanez, causata dal colpo di testa in area di Baschirotto. Al centrale difensivo ha risposto Paulo Dybala su calcio di rigore.

Proprio l’argentino nella gara di andata si era infortunato segnando il gol della vittoria dagli 11 metri. Al giro di boa la storia si è ripetuta, ma fortunatamente non c’è stato nessun infortunio per la Joya che ora ha messo nel mirino gli austriaci. Come confermato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i biancorossi, l’ex Palermo e Juventus ha parlato della sua ambizione di voler rimanere un giocatore di livello internazionale. Il suo desiderio sarebbe vincere qualche trofeo europeo perché hanno un sapore in più.

Per questo motivo giocare bene l’Europa League è un’occasione che il numero 21 non vuole lasciarsi scappare, soprattutto per essere incisivo sin da subit0 con i giallorossi. In questa prima stagione, infatti, ha dimostrato di avere la qualità giusta per trascinare la squadra a ottimi risultati.

Dybala, annuncio in conferenza: svelati i piani per il futuro

Nell’incontro con i giornalisti non sono mancate le domande sulla gara con il RedBull Salisburgo, che va in scena alle 18.45. Oltre a quelle, i giornalisti presenti hanno chiesto qualche indizio anche sul futuro dell’argentino, che ha risposto senza peli sulla lingua.

“Quello che succederà a fine anno non lo so, non so nemmeno quale sarà il mio futuro, figurati quello del mister”. Con queste parole Paulo ha parlato dell’estate, in cui la Roma vorrebbe cercare di trattenere la Joya. Il ventinovenne ha poi continuato svelando i suoi piani per il futuro: “Vorrei essere allenato da Mourinho perché per me è uno dei migliori e voglio vincere con lui. Adesso penso solo a domani per fare bene. L’anno è ancora lungo, ci sono tante partite da giocare e come ho detto voglio vincere con la Roma. Per farlo abbiamo ancora la possibilità“. Il destino di Dybala quindi è legato a quello dell’allenatore, ma anche all’approdo in Champions League.