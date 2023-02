Esonero De Rossi, l’ex Roma svela il retroscena: “Ferito profondamente”

Dopo l’esonero ufficiale di Daniele De Rossi alla Spal spunta un retroscena che coinvolge un altro ex Roma. Ecco l’annuncio sui social network

La prima avventura in panchina per Daniele De Rossi è durata meno della naturale scadenza del contratto. L’ex numero 16 e Capitano della Roma venne scelto dalla Spal ad ottobre dello scorso anno. Nelle scorse ore è arrivato l’esonero dell’ex centrocampista giallorosso, che è stato sostituito da Massimo Oddo. Ora arriva un retroscena importante dopo l’esonero dell’ex capitano della Roma, coinvolto direttamente un altro ex giallorosso.

L’esonero ufficiale di Daniele De Rossi in casa Spal ha sorpreso tanti tifosi. L’ex giallorosso paga gli ultimi risultati deludenti ottenuti sulla panchina estense, venendo sostituito da Massimo Oddo. La squadra di Ferrara è ancora in corsa per la lotta alla salvezza in Serie B, che attualmente dista tre punti in classifica. Dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Venezia la panchina dell’ex capitando della Roma è saltata. Si chiude con un divorzio in anticipo la prima esperienza di De Rossi come allenatore, ben lontana dai fasti dell’Europeo vinto dall’Italia di Mancini. L’ex centrocampista ha fatto parte dello staff tecnico degli azzurri prima di approdare sulla panchina della Spal. E dietro la sua scelta c’è stata anche la mano di un altro ex Roma.

Esonero De Rossi, Sabatini svela il retroscena dopo l’addio alla Spal

Walter Sabatini ha dedicato un post su Instagram a Daniele De Rossi, dopo l’esonero ufficiale. L’ex ds, prima ancora calciatore, della Roma ha così commentato: Mi ha ferito profondamente l’esonero di Daniele De Rossi a Ferrara anche perché io lo avevo spinto ad accettare l’incarico nonostante le sue inattaccabili perplessità.

L’ex ds dunque è stato decisivo nella scelta di DDR, e sul suo futuro non sembra avere dubbi: “Daniele sarà presto un gigante e questa esperienza amara lo aiuterà nel suo percorso di crescita, era e rimane un allenatore da scegliere, meglio tre mesi nella tempesta che un anno nella bonaccia.”