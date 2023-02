Karsdorp rompe il silenzio su Mou: “Non hanno parlato a nome mio”

Roma, alla vigilia della gara contro il Salisburgo arrivano le parole di Rick Karsdorp. L’olandese torna sul rapporto con Mourinho: “Non hanno parlato a nome mio”

Il terzino olandese è tornato a lavorare con il gruppo a Trigoria dopo alcuni problemi fisici, ora la sua convocazione per Salisburgo è sempre più probabile. Alla vigilia della sfida, valida per l’andata dei play off di Europa League, il numero 2 giallorosso ha parlato da Trigoria. Ecco le parole sul rapporto con José Mourinho, il laterale destro si svincola ufficialmente dalle polemiche delle scorse settimane.

In attesa della conferenza stampa di José Mourinho, in programma questo pomeriggio alle ore 18:45, da Trigoria arrivano le parole di Rick Karsdorp. Il terzino olandese è stato ad un passo d’addio alla Roma a gennaio, ma la sua permanenza in rosa può ridisegnare il suo futuro immediato. Il laterale destro è tornato sul rapporto con José Mourinho, che -pur senza nominarlo direttamente- lo invitò a trovarsi una nuova squadra dopo la trasferta di Sassuolo. Erano i primi di novembre, a mesi di distanza dall’accaduto arrivano le parole del numero 2 giallorosso. Rick Karsdorp prende ufficialmente le distanze da quanto accaduto nei mesi scorsi, ora il rapporto tra il calciatore e lo Special One sembra ricucito definitivamente.

Roma, Karsdorp parla da Trigoria: l’annuncio su Mourinho e non solo

Karsdorp è stato intervistato dai microfoni della Roma, che ha condiviso i video sui propri canali social. Il terzino parte dallo stato fisico: “Ho avuto dei problemi al ginocchio. Era gonfio e provavo dolore. Ma ora mi sento bene, soprattutto dal punto di vista fisico. Ho lavorato molto in palestra, anche fuori da qui, a livello individuale. Sono felice di essere tornato.”

Il terzino entra poi nel merito del rapporto con Josè Mourinho:” La cosa che voglio dire riguardo le questioni tra me e il mister, è che le persone come la FIFPro e il mio avvocato non stavano parlando a mio nome. La gente ha detto cose non vere. Io voglio solo giocare per questo club e, come ho detto prima, sono contento di essere tornato.”