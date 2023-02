Salisburgo-Roma, le probabili formazioni: Mourinho cambia sulle fasce

Mourinho sta pensando a quali giocatori schierare contro gli austriaci nella gara di domani in programma alle 18.45

Si avvicina sempre di più il ritorno della Roma in Europa League, con il RedBull Salisburgo prono ad affrontare i giallorossi in casa. La RedBull Arena sarà la cornice della sfida che decreta la ripresa del cammino nel torneo della Uefa per Pellegrini e compagni. La gara arriva tra le sfide di Serie A con Lecce e Hellas Verona, che si prepara ad affrontare José Mourinho allo Stadio Olimpico.

Nelle ultime giornate di Bundesliga, il Salisburgo ha inanellato una serie di risultati utili consecutivi che hanno portato ben 13 punti su 15 disponibili. Le vittorie sono quattro con un solo pareggio, mentre se si guarda al cammino completo in campionato gli insuccessi sono solo uno. I biancorossi hanno frenato contro lo Sturm Graz il 30 luglio, con i bianconeri che hanno vinto 2-1 grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund, ora all’Atalanta.

Il giovane attaccante ha inferto l’unica sconfitta al Salisburgo che da quel giorno non ha mai perso in Bundesliga. Nelle coppe europee, invece, il RedBull arriva dalla Champions League dopo essere arrivato terzo nel girone con Chelsea, Milan e Dinamo Zagabria. Nelle sei gare giocate per la coppa dalle grandi orecchie, gli austriaci hanno conquistato solo 6 punti, nati da una vittoria, tre pareggi e due sconfitte.

Salisburgo-Roma, le scelte di Mourinho

Per arrivare alla sfida, il tecnico portoghese sta valutando le ultime variabili per decidere quali saranno i giocatori che scenderanno in campo contro il Salisburgo. Viste le partite che aspettano i giallorossi in campionato, non dovrebbe esserci un grande turn over, anche se qualcuno potrebbe riposare.

Come affermato da Mourinho in conferenza stampa, per la partita di domani potrebbero esserci uno o due cambi per permettere a un paio di giocatori di riposare. Il turn over, però, non sarà pesante e chi di sicuro giocherà è Tammy Abraham. Ancora panchina, invece, per Gini Wijnaldum, che avrà l’occasione di giocare nelle prossime partite. Il ritorno di Rick Karsdorp è una grande occasione per la Roma, come afferma José, che può optare dei cambi di formazione sulle fasce e anche avanzare El Shaarawy dietro Abraham.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik , Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho