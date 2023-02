Calciomercato Roma, garanzia Mourinho: “Tre nuovi acquisti per migliorare”

Calciomercato Roma, verdetto in diretta sul futuro di José Mourinho. Lo Special One è visto come una garanzia assoluta: “Tre nuovi acquisti per migliorare”

Non sono passate inosservate le parole di José Mourinho alla vigilia della sfida al Salisburgo. L’allenatore della Roma ha parlato a carte scoperte del suo futuro, invitando la proprietà giallorossa a fare altrettanto con lui prima della scadenza stagionale. Arriva il verdetto in diretta sul futuro dello Special One e cosa significherebbe per i tifosi la sua permanenza in giallorosso.

Hanno fatto rumore le parole di José Mourinho alla vigilia della sfida in casa del Salisburgo. La squadra giallorossa sta per scendere in campo alla Red Bull Arena, per affrontare il primo atto dei play off di Europa League. Il tecnico portoghese, a dispetto dei cambi annunciati in conferenza stampa, ha scelto lo stesso undici titolare della trasferta di Lecce in campionato. Sarà fondamentale uscire con un risultato positivo dalla sfida al Salisburgo, per preparare senza pressione il ritorno allo stadio Olimpico. Prima della sfida europea è arrivato il verdetto Massimo Orlando, ex calciatore oggi cronista in casa Radio Rai. L’ex centrocampista ha parlato ai microfoni di TV PLAY a calciomercato.it.

Calciomercato Roma, Mourinho garanzia per i tifosi: ” Due-tre acquisti per migliorare”

Il giornalista ha le idee chiare sul futuro dello Special One: “Mi metto nei panni del tifoso della Roma, se domattina arrivasse un comunicato che dice che gli obiettivi della Roma sono diversi andrebbe in depressione. Mourinho rappresenta la speranza e la possibilità di arrivare ad avere quanto meno una squadra che ogni anno lotta per qualcosa”

Ancora Orlando sulla permanenza del portoghese a Roma: “Lui è sintomo di garanzia, se dovesse rimanere vuol dire che la Roma almeno due-tre giocatori per migliorare questa rosa li prenderà.” L’ex calciatore ha le idee chiare su cosa possa rappresentare per i tifosi della Roma la permanenza del portoghese, elemento sottolineato da Paulo Dybala anche in conferenza stampa, la stella argentina ha sottolineato come anche il prossimo anno voglia essere allenato dallo Special One.