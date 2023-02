Calciomercato Roma, “Dybala se ne va”: lacrime bianconere per la Joya che sicuramente dalle parti di Torino è ancora rimpianto

Non è stata una giornata tranquilla quella di ieri per i tifosi della Roma. Che si aspettavano, probabilmente, delle parole diverse da parte di Mourinho e di Dybala che sono intervenuti in conferenza stampa in vista della gara contro il Salisburgo di questa sera (qui tutte le info sulle probabili formazioni e dove vedere la partita).

Quasi inaspettatamente i due hanno parlato del proprio futuro. Un futuro che dipende da tanti fattori, soprattutto sportivi e, nel caso della Joya, è legato a doppia mandata a quello che farà Mourinho alla fine di questa stagione. Un Mourinho che aspetta una chiamata da parte dei Friedkin adesso, e non a giugno. Allora sarebbe troppo tardi.

Calciomercato Roma, le parole su Dybala

E a parlare, senza nemmeno girarci intorno, di quello che potrebbe essere il futuro di Dybala, ci ha pensato lo youtuber che tifa Juventus Gianni Bianco, che è intervenuto durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY. Queste sono state le sue parole.

“Se a Dybala arrivasse un’offerta più importante, non tanto economica ma di prestigio, della Roma, ad esempio se dovesse tornare sotto l’Inter, il Milan o qualche club straniero che lotta per la Champions League, sono sicuro che andrebbe via”. Insomma, una sola frase che racchiude tutto quello che i tifosi della Roma hanno come un incubo. Un addio di Dybala solamente dopo una sola stagione in giallorosso nella quale, fino al momento, ha fatto vedere le qualità.