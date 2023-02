Salisburgo-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Salisburgo-Roma, la squadra di Mourinho scende in campo per l’Europa League, un obiettivo che potrebbe diventare concreto. Le ultime

Torna in campo la Roma. E lo fa in Europa. Contro il Salisburgo, per lo spareggio di Europa League che potrebbe regalare il pass per gli ottavi di finale per la manifestazione. Il Salisburgo non è un avversario semplice, anzi. E questo Mourinho lo sa bene tant’è che non sembra avere nessuna intenzione di cambiare più di tanto. In campo ci vanno i migliori.

Poco turnover per lo Special One. Che sì, qualche variazione la potrebbe anche fare soprattutto in mezzo al campo perché gli altri reparto sono praticamente blindati dalle scelte del tecnico. Il sistema tattico ovviamente sarà il solito, con i tre dietro e con Dybala e Pellegrini alle spalle di Abraham. Dopo tanto tempo è tornato anche Karsdorp tra i convocati che spera di giocare qualche minuto. Anche Wijnaldum ha lo stesso pensiero.

Salisburgo-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Dunque: davanti a Rui Patricio, che ieri ha spento 35 candeline, ci saranno i solito Mancini, Smalling e Ibanez con quest’ultimo che, così come vi abbiamo raccontato ieri, potrebbe essere sacrificato la prossima estate anche in caso di qualificazione alla Champions League. Altro discorso. Continuando, in mezzo al campo, al momento le ultime informazioni danno Zalewski, Cristante, Matic ed El Shaarawy come possibili titolari, anche se il Corriere dello Sport spiega che Celik e Bove sperano ancora di andare in campo dall’inizio.

In attacco, ovviamente, nessun dubbio: capitan Pellegrini in coppia con Dybala dietro all’unica punta che sarà Tammy Abraham. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45, la partita verrà trasmessa in diretta da Sky Sport Uno e da Sky Sport 252. In streaming potrà essere seguita anche su Dazn, che ha i diritti della seconda manifestazione europea.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna, Seiwald; Sucic; Fernando, Okafor.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.