Calciomercato Roma, il bis dopo Zaniolo: lo vogliono subito in Turchia

La Roma valuta la posizione di un calciatore, finito nel mirino di una squadra straniera. Il calciatore non ha chiuso all’addio.

Poche parole, ma sufficienti per creare una certa apprensione nell’ambiente. La Roma riflette, dopo le recenti dichiarazioni di José Mourinho. Per trattenerlo nella capitale serviranno investimenti consistenti, capaci di rendere la rosa a sua disposizione maggiormente competitiva ad alti livelli.

Il club, in ogni caso, dovrà rispettare i paletti imposti dalla Uefa e così ogni operazione andrà studiata nei minimi particolati. Ad ogni entrata corrisponderà un’uscita e Tiago Pinto, prima di pianificare le prossime mosse in entrata, avrà il compito di valutare la posizione di un gran numero di giocatori. È il caso, ad esempio, di Stephan El Shaarawy legato alla società capitolina fino al termine della stagione.

Il calciatore, di recente, ha spiegato di trovarsi bene nella città Eterna e di voler restare il più a lungo possibile. La disponibilità, da parte sua, è totale e pur di firmare un nuovo contratto si è detto pronto anche a rinunciare ad una parte sostanziosa dello stipendio percepito (3.5 milioni netti). Da parte della dirigenza, però, non è arrivato alcun segnale. Ecco perché, al momento, il futuro del calciatore è tutto da scrivere.

Roma, tutto da scrivere il futuro di El Shaarawy

L’ala sinistra, nel frattempo, ha ricevuto una concreta offerta da parte di una squadra straniera. Si tratta, stando a quanto riportato oggi dal portale ‘Sabah’, del Besiktas intenzionato ad ingaggiarlo entro il 18 febbraio (giorno in cui chiuderà il mercato in Turchia). La pista aperta ma la trattativa ha ben poche possibilità di concretizzarsi a breve.

El Shaarawy, in occasione del meeting avuto con il club bianconero, non ha chiuso al trasferimento rinviando però ogni discorso a giugno. Il suo obiettivo, adesso, è quello di restare e provare a dare un contributo concreto alla causa. Il rapporto con Mourinho è ottimo e a confermarlo è il fatto che l’ex Milan ha giocato titolare in 3 delle ultime 4 partite disputate dalla Roma in campionato. La partenza di Nicolò Zaniolo lo ha fatto tornare alla ribalta ed il giocatore non vuole lasciare la compagnia in questo momento. Se ne riparlerà più avanti. La speranza è quella di ricevere una telefonata di Pinto. In caso contrario, ripartiranno le interlocuzioni con il Besiktas.