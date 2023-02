Calciomercato Roma, sorpasso Juventus: colpo per l’estate

I bianconeri hanno messo la freccia sulla Roma e stanno già preparando la prossima finestra di calciomercato, che arriva tra qualche mese

La Roma è impegnata in Europa League contro il RedBull Salisburgo per andare avanti nella competizione. I giallorossi sono arrivati secondi e dovranno affrontare i Playoff per continuare a il cammino nel secondo torneo europeo. Gli austriaci arrivano direttamente dalla Champions League, dopo essere arrivati terzi nello stesso girone do Chelsea, Milan e Dinamo Zagabria.

Mentre la Roma è impegnata nella corsa per la coppa della Uefa, c’è anche una qualificazione in Champions da raggiungere in campionato. L’obiettivo finale, infatti, è il quarto posto, che permette l’accesso al fiore all’occhiello dell’organizzazione calcistica europea. Per farlo, Mourinho ha reintegrato in rosa anche Rick Karsdorp, che nelle ultime settimane è stato fuori per infortunio. Come ha affermato lo stesso portoghese alla vigilia della partita, ha usato delle parole forti a novembre, ma già dal mese successivo la questione era stata risolta. Solo problemi muscolari, quindi, per l’olandese che ora è pronto a tornare in campo.

Intanto, mentre tutti i tifosi sono concentrato sul Salisburgo, c’è chi non sta pensando alla partita, anche nella Roma. Si tratta di Tiago Pinto che, nonostante abbia finito da poco la finestra invernale di calciomercato, deve già pensare a quella estiva. Un obiettivo, infatti, è finito nel mirino di una rivale, che ha intenzione di prenderlo a luglio.

Calciomercato Roma, i bianconeri fanno sul serio

Si tratta della Juventus, che negli ultimi anni ha sfidato i giallorossi non solo per la vetta del campionato, ma anche nel mercato. I giocatori che hanno fatto gola a entrambe le squadre sono diversi e le due società hanno dato vita a grandi testa a testa.

Secondo quanto riporta fichajes.net, i bianconeri hanno messo gli occhi su Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che in questa stagione ha siglato cinque reti in 21 giornate. I bianconeri hanno messo l’ex giallorosso nel mirino e hanno intenzione di prenderlo come primo acquisto della prossima stagione. Juventus che prepara la strada per l’estate, con la Roma che spera di non perdere uno degli obiettivi di calciomercato.