Calciomercato Roma, inserimento da 15 milioni: bruciata anche la Juve

Calciomercato Roma, altro inserimento per il giocatore accostato più di una volta ai giallorossi. Scatta una vera e propria asta internazionale

Lo avevamo immaginato e lo avevamo anche scritto: più passeranno le settimane e più altri club si uniranno alla corsa per il giocatore che è stato accostato alla Roma, per la prima volta, nello scorso mese di dicembre. Soprattutto perché a gennaio non è stato ceduto e le offerte a quanto pare c’erano e soprattutto perché il costo del cartellino non è così esagerato come si potrebbe pensare.

Sì, è vero: parliamo di almeno 15 milioni di euro per un 18enne che di partite nella sua carriera ne ha giocate poche, ma se la Roma, la Juventus, il Borussia Dortmund, l’Arsenal e qualche altra big ha fatto dei sondaggi vorrà pur dire qualcosa. Insomma, il profilo di Fresneda è un profilo che piace, e anche molto. E non smette, purtroppo, di creare interesse. Tant’è che dalla Germania ne segnalano un altro per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, anche il Bayer su Fresneda

La notizia, riportata da kicker.de, svela infatti come la squadra allenata da Xabi Alonso – che ha appena rinnovato il contratto di Hincapie, un elemento che era ed è in ogni caso nel mirino della Roma anche se il prezzo è schizzato alle stelle – sia interessata alle prestazioni dell’esterno destro spagnolo che tanto sta facendo parlare di sé nell’ultimo periodo. Il Real Valladolid lo potrebbe cedere anche per 15 milioni di euro, nonostante ci sia una clausola doppia rispetto a questa cifra.

Fresneda, come detto, è stato accostato alla Roma subito, nel momento in cui il suo nome forse non era nemmeno iniziato a circolare con questa insistenza. Si veniva dalla rottura, adesso ricomposta, tra Karsdorp e Mourinho e da una situazione che vedeva un buco a destra. Poi le cose sono cambiate e forse adesso il giocatore interessa un poco di meno. Ma rimane senza dubbio nei radar giallorossi. Anche se la concorrenza inizia ad essere quasi opprimente.