Vice di Fonseca su Mourinho: “Tante squadre su di lui, la Roma deve fare una cosa”

Roma, arrivano le parole del vice di Paulo Fonseca. Nuno Campos ha parlato senza freni del futuro di José Mourinho e non solo

Il viceallenatore di Paulo Fonseca, Nuno Campos, è tornato a parlare di Roma. Il tecnico è intervenuto in diretta a poche ore dalla sfida in trasferta dei giallorossi in Europa League. Questo pomeriggio, alle ore 18:45, i giallorossi saranno ospiti del Salisburgo. In palio c’è la conquista degli ottavi di finale della competizione europea, uno dei tanti temi toccati da Nuno Campos in ottica Roma.

Dal 2019 al 2021 Nuno Campos è stato vice allenatore della Roma di Paulo Fonseca. Il portoghese è tornato sulla sua esperienza in giallorosso, parlando anche dell’attualità e del futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma. Il vice Fonseca ha tracciato un bilancio anche sul lavoro del connazionale Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa Roma. Il tecnico è stato intervistato in diretta sulla TV PLAY a calciomercato.it. Campos è partito dalle possibilità che ha la Roma di arrivare in fondo all’Europa League: “Ci sono squadre più attrezzate di vincere della Roma, ma Mourinho deve lottare anche per questa vittoria dopo la Conference.”

Nuno Campos ( vice Fonseca) a ruota libera su Mourinho e Tiago Pinto

Sul futuro dello Special One: “Mou è un grande allenatore e trovo normale che ci siano tante squadre interessate a lui. Con tutti i titoli che ha vinto è normale sia così. La Roma ha bisogno di una squadra più attrezzata per arrivare a livello di Inter e Juventus in Italia.” Campos è tornato anche sulle due stagioni a guida Fonseca in casa Roma.

Il verdetto sull’esperienza di Fonseca, tecnico della Roma dal 2019 al 2021: “Per me ha fatto un grandissimo lavoro a Roma. Non tutti la pensano così perché tutti sono legati alle vittorie, ma col tempo il lavoro di Fonseca si è visto, si poteva fare meglio ma questo è il calcio.” Infine il verdetto su Tiago Pinto: “A me piace tantissimo Tiago, perché lavorandoci so quanto è professionale e valido come dirigente sportivo.”