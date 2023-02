Calciomercato Roma, sentenza Zazzaroni: “Dybala se ne va così”

Il giornalista ha parlato del futuro dell’argentino, che potrebbe lasciare la Roma nella prossima finestra di calciomercato estivo

Paulo Dybala è stato il giocatore che ha avuto di sicuro il miglior impatto nella Roma. Dei nuovi acquisti, l’argentino ha dimostrato di poter guidare la squadra attraverso momenti difficili grazie al suo immenso talento. Grazie alle sue qualità, la Joya ha segnato in totale 11 reti e fornito 7 assist in tutte le competizioni. Le partite sono solo 21, con cinque di Serie A a cui non ha potuto prendere parte a causa di un infortunio.

Proprio nel campionato italiano ha segnato la maggior parte dei gol: ben 8, che dimostrano come il classe 1993 il miglior giocatore della Roma. Paulo, infatti, è il miglior marcatore e ha anche fornito più assist di tutti. La sua presenza in campo è diventata imprescindibile e nessuno si sognerebbe di toglierlo da questa squadra, tantomeno Mourinho, che lo ha convinto in estate ad accettare la proposta. Prima del suo approdo nella Capitale, infatti, lo Special One lo ha chiamato al telefono per assicurarsi il suo sì.

Il giorno della sua presentazione ai tifosi, circa 10.000 persone si sono riunite sotto il Colosseo Quadrato per accogliere il numero 21. Il suo futuro, però, è in bilico perché nel contratto c’è una clausola di 20 milioni che potrebbe portarlo lontano dalla Capitale nei prossimi mesi. Proprio su questo vuole lavorare la Roma per trattenere il talento di Laguna Larga.

Calciomercato Roma, Zazzaroni: “Se Mourinho va via parte anche Dybala”

Proprio del futuro della Joya ne ha parlato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport intervenuto in diretta a TvPlay, canale Twitch di Calciomercato.it. Il giornalista ha parlato del possibile addio della Joya.

In diretta, Zazzaroni ha confermato: “Lo scrivo da due mesi. Se Mourinho va via, lascia anche Dybala. Se Mourinho non ha un chiarimento, da parte della società, e decide di andarsene, l’altro lo segue“.

