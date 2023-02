Roma, Adani su Dybala: “Hanno commesso un errore”

Roma, a distanza di mesi tiene ancora banco la questione Dybala: “Hanno commesso un errore”. Ecco la sentenza di Adani

La Roma si gode Paulo Dybala. Colui che dà la luce (cit. Mourinho). Colui che riesce con le giocate a ribaltare una partita oppure a indirizzarla. Sì, l’argentino è sicuramente il valore aggiunto di questa Roma che si è accorta della sua importanza soprattutto quando la Joya è mancata. Insomma, un colpaccio di quelli da ricordare per Pinto con la supervisione e con una buona fetta di meriti da regalare allo Special One.

Sappiamo bene che Dybala, la scorsa estate, è stato cercato dall’Inter che praticamente ce lo aveva in pugno prima di virare su Lukaku e prima che Simone Inzaghi – almeno stando alle ricostruzioni dei giornali – decidesse di puntare tutto su Correa, un suo pupillo. Il temporeggiamento da parte della società nerazzurra ha permesso alla Roma di inserirsi nell’operazione di portarla a casa con pazienza. Tutto è andato per il verso giusto. Una goduria.

Roma, le parole di Adani su Dybala

E come detto questa scelta dell’Inter, adesso che i nerazzurri hanno detto addio allo scudetto e statistiche alla mano sono la squadra che fa meno dribbling e tentativi dello stesso fondamentale, ritorna prepotentemente a galla con le parole di Adani, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

“Se vogliamo parlare di errori non prendere Dybala lo è stato sicuramente, a prescindere dal fatto che sia arrivato Lukaku e dal fatto che sia partito Sanchez. Manca l’uomo che va oltre lo schema, lo si è visto anche contro la Samp. Avere un Dybala in più contro avversari chiusi a riccio ti può garantire la giocata di classe che ti spacca la partita”. Tutto vero, tutto giusto. E questo a Trigoria lo sanno bene. E se lo godono. Così come se lo godono i tifosi della Roma, che sperano anche stasera, visto che scenderà in campo dal primo minuto, di vederlo esultare.