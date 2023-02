Roma-Juventus, nuovo stop: top player a rischio

La Roma, fino al 5 marzo, è attesa da un gran numero di partite fondamentali. Un top player rischia di restare ancora fuori.

Un filotto di gare importanti, che influiranno molto sul futuro della Roma e di José Mourinho. I giallorossi, oggi pomeriggio, riprenderanno il cammino in Europa League affrontando agli spareggi il Salisburgo. Poi il calendario fino al 5 marzo proporrà il Verona, il ritorno con gli austriaci, la Cremonese e la Juventus.

Proprio quella con i bianconeri rappresenta un match molto sentito dalla piazza e dal tecnico portoghese, intenzionato a vincere al fine di consolidare il piazzamento in zona Champions e infliggere un’altra delusione ai rivali. I bianconeri, dal canto loro, nella serata odierna incontreranno il Nantes ancora orfani di Paul Pogba. Il francese, infatti, si trova ancora ai box per colpa di vari problemi fisici.

L’ultima presenza del francese risale alla tournée estiva svolta a luglio in terra statunitense. Poi, per colpa della lesione al menisco laterale del ginocchio destro rimediata in allenamento, si è fermato uscendo di fatto dai radar. Il suo processo di recupero, anche per colpa della decisione di non operarsi subito, è proseguita al rallentatore obbligando il tecnico a fare a meno di lui. Il rientro sarebbe dovuto avvenire il 29 gennaio contro il Monza ma il risultato negativo ha poi spinto Massimiliano Allegri ad impiegare tutti gli attaccanti a disposizione.

Roma, la Juventus attende il recupero di Pogba

In seguito l’ex Manchester United ha accusato altri guai, allungando il proprio calvario personale. Oggi non è stato convocato e al momento non è chiaro quando il centrocampista sarà di nuovo nelle condizioni di calcare il rettangolo di gioco.

Stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, la data segnata in rosso nel calendario è il 5 marzo. Il giorno, ovvero, in cui allo stadio “Olimpico” andrà in scena Roma–Juventus. Il condizionale, in ogni caso, è d’obbligo. La parola d’ordine, nell’ambiente, è “cautela” e tutto dipenderà dall’esito dei test a cui verrà sottoposto il classe 1993. Rientrerà tra i convocati soltanto quando dimostrerà di essere guarito al 100% e di aver raggiunto una buona forma fisica. Non prima. La Vecchia Signora lo attende, ma l’attesa si sta rivelando snervante. Anche perché si tratta del calciatore che, nei piani estivi del club, sarebbe dovuto essere il trascinatore principale della squadra. Fin qui, missione fallita.