Salisburgo-Roma, ansia Dybala: sostituito all’intervallo

L’attaccante della Roma ha lasciato il campo in anticipo, con Mourinho che ha deciso di farlo uscire per far entrare Celik

La Roma sta giocando in questi minuti in Europa League contro il RedBull Salisburgo. Il primo tempo è finito 0-0 tra le due squadre che si stanno0 affrontando a viso aperto. La partita, infatti, è molto combattuta nonostante i biancorossi giochino nel campionato austriaco. Questo non deve ingannare perché i giocatori presenti in rosa sono molto bravi e lo dimostra la partecipazione alla Champions League di quest’anno, dove hanno raggiunto il terzo posto nel girone con Chelsea, Milan e Dinamo Zagabria.

Proprio alla ripresa, José Mourinho ha effettuato il primo cambio della partita con Paulo Dybala che ha lasciato il terreno di gioco. L’argentino non correva nel migliore dei modi durante la partita e allora il tecnico ha deciso di sostituirlo e far entrare al suo posto Zeki Celik. Il terzino turco si è posizionato sulla fascia facendo salire El Shaarawy sulla trequarti. La mossa di Mourinho non implica un problema muscolare per l’argentino, che potrebbe essere stato sostituito solo per riposare visto che da qui in avanti i giallorossi dovranno affrontare un tour de force con molte partite ravvicinate.