Addio Zaniolo e la profezia su Mourinho: “Non è gestito bene”

Nuova sentenza in diretta sull’addio tra la Roma e Nicolò Zaniolo. Il giornalista non ha alcun dubbio e parla di rottura già scritta: “Non è gestito bene”

Continua a fare rumore l’addio tra Nicolò Zaniolo e la Roma. L’ex numero 22 è stato ceduto in extremis al Galatasaray, Tiago Pinto ha accettato la soluzione a calciomercato chiuso in Serie A. La rottura tra il fantasista e la squadra giallorossa ha fatto molto rumore tra gli addetti ai lavori, e spunta una nuova sentenza in diretta sullo strappo che si è consumato tra José Mourinho e l’ex Inter.

Il divorzio tra Nicolò Zaniolo e la Roma torna argomento d’attualità tra gli addetti ai lavori. Nei giorni scorsi erano arrivate le parole della mamma del calciatore, tornata sulla rottura consumata tra il classe ’99 e la squadra giallorossa. L’ex Inter è volato in Turchia al Galatasaray, dopo esser stato vicino al passaggio in Premier League al Bournemouth. La rottura che si è consumata tra l’ex numero 22 e la Roma ha fatto tanto rumore e continua ad essere argomento di attualità. Ecco le parole di Massimo Orlando, ex calciatore oggi cronista sportivo della Rai. L’ex Fiorentina ha parlato ai microfoni di TV PLAY a calciomercato.it.

Addio Zaniolo e rottura con Mourinho già scritta: il verdetto di Massimo Orlando

L’ex calciatore e tecnico, oggi voce del palinsesto di Radio Rai, aveva le idee chiare sul rapporto tra Mourinho e Zaniolo: “Appena arrivò Mourinho dissi, con Zaniolo non andrà mai d’accordo. […] Un ragazzo con una testa particolare come quella di Zaniolo, che magari è uno a cui piace scherzare in allenamento, con Mourinho rischia molto.”

Il cronista approfondisce il tema: “Non vorrei parlare degli altri ma più che Zaniolo qui i personaggi sono il papà e la mamma. Quando hai un figlio così importante, sulla bocca di tutti e reduce da due infortuni così gravi o hai un genitore che invece di buttare la benzina sul fuoco ti gestisce o rischi di fare la fine di Zaniolo.” Ecco come sarebbero dovute andare le cose secondo Orlando: “Non bisognava arrivare a lasciarsi in quel modo, con minacce e tutto quello che è successo. Secondo me Zaniolo non è gestito bene da chi gli è alle spalle.”