Calciomercato Roma, Friedkin-Mourinho: “Stanno mancando di rispetto”

L’allenatore della Roma deve ancora prolungare il suo contratto con la società in vista delle prossime finestre di calciomercato

Il rapporto tra la Roma e la José Mourinho è uno die più forti nel mondo del calcio, con l’allenatore portoghese che ha dimostrato grande attaccamento alla piazza. sono stati molti i gesti di amore del tecnico di Setubal per i giallorossi, che hanno deciso di intraprendere un cammino vincente e positivo proprio con lui. I Friedkin, infatti, hanno preso l’ex Manchester United per sostituire Fonseca e cominciare subito a competere ad alti livelli.

Il primo anno con lo Special One in panchina ha portato alla vittoria della Conference League a Tirana grazie alla rete di Nicolò Zaniolo, che ha concluso la sua avventura nella Capitale nel peggiore dei modi. Il successo nel neonato torneo della Uefa è stato molto importante per José, che ha intenzione di incidere ancora in giallorosso. L’obiettivo è quello di fare bene in Europa League e sicuramente raggiungere la Champions League in campionato.

Il quarto posto, infatti, porta all’accesso nel torneo della coppa dalle grandi orecchie, che significa anche soldi. Accedere alla competizione della Uefa permetterebbe ai giallorossi di incassare una buona cifra per poter migliorare i conti, che hanno toccato la cifra più bassa di sempre. Continuare con Mourinho, quindi è fondamentale per realizzare il progetto intrapreso due anni fa.

Calciomercato Roma, Zazzaroni: “È assurdo”

I discorsi per il prolungamento del contratto dello Special One, però, non sono stati ancora avviati, con Tiago Pinto che ha affermato di incontrare e parlare spesso con lo Special One. Nonostante gli sforzi dell’ex Benfica, però, la decisione finale spetta ai Friedkin.

Proprio l’atteggiamento di Dan e Ryan è stato criticato da Ivan Zazzaroni, che ha affermato come i due tycoon abbiano un atteggiamento sbagliato nei confronti dello Special One, a cui stanno mancando involontariamente di rispetto. Questo, poi, non avviene sollo con lui, ma anche con i tifosi che riempiono lo stadio e ripagano la società con tantissimo affetto. Infine, la Roma non è aiutata neanche dalla dispersione di energie e compiti.