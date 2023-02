Non solo Smalling, triplo intreccio Roma-Inter

I nerazzurri preparano il calciomercato e hanno messo gli occhi su un calciatore che la Roma vorrebbe avere in rosa nella prossima stagione

Mancano circa 10 giorni alla fine di febbraio e le squadre italiane si stanno già preparando in vista dell’estate. Anche la Roma, infatti, sta cominciando a gettare le basi per la prossima finestra di calciomercato, che arriva tra qualche mese. Quella invernale si è conclusa da poco più di due settimane, ma Tiago Pinto deve già cominciare a preparare l’estate che arriva in un batter d’occhio.

Un questione molto importante per il general manager giallorosso è quella dei rinnovi, con alcuni titolari che rischiano di lasciare la squadra a giugno a parametro zero. Si tratta di Nemanja Matic, Stephan El Shaarawy e Chris Smalling. Il primo è arrivato quest’anno sotto richiesta diretta di José Mourinho, che lo conosce più che bene avendolo allenato sia al Chelsea che al Manchester United. Il serbo, però, vuole legare il suo futuro a quello dello Special One, che per ora non è sicuro di rimanere nella Capitale.

Anche l’ex attaccante del Milan è in scadenza di contratto, ma con lui la situazione è diversa. Il classe 1992, infatti, ha intenzione di rimanere a Roma e non vorrebbe lasciare la squadra. La decisione qui spetta alla società, che vuole capire cosa fare di lui. Il suo impegno in campo + innegabile e ha dimostrato di essere molto duttile nonostante le sue attitudini offensive.

Calciomercato Roma, l’Inter su Smalling: contatti avviati

Il difensore centrale, invece, ha una situazione unica perché ha già raggiunto il numero di presenze che gli permettono di far scattare la clausola per il rinnovo automatico del contratto. Questo dipende da lui, ma per adesso ancora non si è mosso nulla.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’immobilismo dell’ex Manchester United e Fulham è dato dall’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno intenzione di prendere il centrale per sostituire Stefan De Vrij. Il difensore olandese è in uscita dalla società, che vuole capire se riuscirà a mantenerlo o meno. In caso non ci riuscisse, il sostituto sarebbe Chris, a cui offrirebbe un biennale a 3.5 milioni, con opzione di un terzo e bonus che fanno lievitare l’ingaggio a 4 milioni a stagione. Nel mirino di Ausilio, poi, ci sono anche Evan N’Dicka e Caglar Soyunçu, con il primo promesso al Barcellona e il secondo nel mirino dell’Atletico Madrid.