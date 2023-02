Mourinho, telefonata con il Real Madrid nelle ultime ore

La Roma riflette dopo la sconfitta patita per mano del Salisburgo. Mourinho, intanto, ha chiamato a sorpresa al Real Madrid.

Risveglio amaro oggi per la Roma, reduce dalla sconfitta patita per mano del Salisburgo. Un ko che ha il sapore della beffa per i giallorossi, trafitti a pochi minuti dal fischio finale da Nicolas Capaldo. La qualificazione è ancora possibile ma la sconfitta getta ulteriori ombre sul futuro di José Mourinho.

Il suo contratto scade il 30 giugno 2024 tuttavia non è ancora chiaro se il matrimonio proseguirà al termine dell’attuale stagione. Tutto dipenderà dall’esito del meeting in programma tra lui e i Friedkin. Nell’occasione, il mister originario di Setubal tornerà a chiedere ai proprietari della società di investire in maniera concreta sul mercato e potenziare la rosa, in modo tale da renderla maggiormente competitiva ai livelli più alti.

Il portoghese, come da lui stesso dichiarato di recente, si trova bene nella città Eterna e vorrebbe restare ancora. A patto, però, di ricevere le dovute rassicurazioni dagli imprenditori statunitensi. D’altronde, il piano di sviluppo concordato nel maggio 2021 parla chiaro e prevede, nel terzo anno, un potenziamento complessivo del gruppo a disposizione del tecnico. Il faccia a faccia tra le parti si rivelerà decisivo ma intanto sono diverse le squadre che, nelle ultime settimane, hanno provato a convincerlo a lasciare la Roma e abbracciare sfide differenti.

Roma, Mourinho chiama il Real Madrid

È il caso delle Nazionali del Portogallo e del Brasile, con cui i contatti sono stati frequenti. Il pressing e le avances, però, sono rimaste sulla carta scontrandosi con la volontà di Mourinho di rimanere alla guida dei giallorossi. Cosa accadrà più avanti, però, non è ancora chiaro.

Di certo c’è che il mister, nelle ultime ore, ha chiamato il Real Madrid. A rivelarlo è stato il sito ‘Chafarderias’, secondo cui però il tema della conversazione non sarebbe un eventuale ritorno alla Casa Blanca. Bensì lo scandalo che ha travolto il Barcellona, accusato di aver pagato per tre anni il vice presidente del comitato tecnico degli arbitri. Una questione spinosa, che non dovrebbe però causare sanzioni disciplinari ai blaugrana, che sta facendo molto discutere in Spagna. Da qui la decisione di Mourinho di contattare alcuni amici del board madridista per discutere dell’argomento. La Roma, intanto, sa che per trattenerlo sarà necessario portare nella capitale giocatori di qualità. Perr Schuurs, ad esempio, piace e non poco al direttore generale Tiago Pinto.