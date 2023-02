Calciomercato Roma, l’Inter firma il doppio ribaltone

La Roma continua a seguire uno dei migliori calciatori della Serie A. Arrivata la buona notizia che fa sorridere il direttore generale Pinto.

Continuano ad essere giorni intensi per Tiago Pinto. Il direttore generale della Roma, infatti, in queste settimane è al lavoro per cercare di individuare i rinforzi utili a potenziare la rosa a disposizione di José Mourinho e renderla ancora più competitiva ad alti livelli.

La priorità, al momento, consiste nel potenziare il pacchetto arretrato. Marash Kumbulla, ad esempio, quando è stato impiegato (appena 4 volte in Serie A) non è mai riuscito ad offrire delle prove del tutto convincenti. Chris Smalling, invece, si è preso del tempo per riflettere e non è ancora chiaro se proseguirà la propria esperienza nella capitale. I contatti riguardanti il rinnovo del contratto in scadenza a giugno proseguiranno a breve ma intanto le parti appaiono distanti.

Il motivo è da ricercare nel fatto che la dirigenza ha messo sul piatto un biennale da 2.5 milioni circa netti all’anno. Una proposta al ribasso, visto che l’ex Manchester United al momento ne percepisce 3.8. Pinto, dal canto suo, spera in una felice conclusione della trattativa ma nel frattempo, per cautelarsi, ha cominciato a valutare una serie di possibili sostituti da prendere nel caso in cui andasse in scena il divorzio al termine della stagione.

Roma, fari puntati su Schuurs: l’Inter si defila

In Italia i riflettori sono puntati su Peer Schuurs, diventato una delle colonne portanti del Torino e uno dei migliori interpreti del ruolo nel panorama calcistico internazionale. Strapparlo ai granata appare complesso dal punto di vista economico (serviranno oltre 40 milioni) tuttavia uno dei principali ostacoli, nelle ultime ore, sembra essere venuto meno.

L’Inter infatti, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Tuttosport’, ha trovato l’accordo decisivo con Stefan De Vrij per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Resta da capire soltanto se si tratterà di un biennale con opzione per il terzo anno o un triennale secco. L’intesa, in ogni caso, è totale con il calciatore che continuerà a guadagnare le stesse cifre guadagnate adesso (3.8 milioni). Un’operazione, questa, che farà uscire i nerazzurri dalla corsa non soltanto per Schuurs ma anche da quella per Smalling (l’inglese era ritenuto un sostituto di De Vrij).

Una buona notizia per Pinto, che ora dovrà guardarsi dalla concorrenza della Premier League già attivatasi per cercare di portarlo in Inghilterra. Quello di Schuurs, in ogni caso, non è l’unico nome presente nel taccuino del dirigente ma di certo il più facile da raggiungere. Su Evan Ndicka, ad esempio, è forte il pressing del Barcellona mentre per Piero Hincapié il Bayer Leverkusen ha fin qui sparato altissimo. Work in progress.