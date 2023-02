Salisburgo-Roma, moviola giornali: manca un rigore, retroscena sull’arbitro

La partita di ieri sera è finita 1-0 per gli austriaci, ma la Roma recrimina un fallo da rigore in area che non è stato assegnato

La gara di andata dei Playoff di Europa League tra RedBull Salisburgo e Roma è finita 1-0 per gli austriaci, che hanno segnato la rete della vittoria a pochi minuti dalla fine della gara. All’88’, infatti, Capaldo è sbucato bene alle spalle dei difensori giallorossi su cross di Pavlovic e ha siglato di testa l’unico gol della partita. Un epilogo che sa di beffa per Pellegrini e compagni, che avevano dimostrato di poterla sbloccare nel secondo tempo.

Di ritorno dalla ripresa, la Roma ha aumentato i giri rispetto al primo tempo e ha messo in seria difficoltà il Salisburgo, che si è schiacciato e ha subito per gran parte dei secondi 45′. Purtroppo la rete non è arrivata, con Paulo Dybala che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di una noia muscolare. L’uscita dell’argentino di ritorno dagli spogliatoi è stata un vero e proprio colpo per i tifosi romanisti, che speravano di vederlo in campo per illuminare la gara.

Ora tutto si gioca allo Stadio Olimpico, dove Mourinho sa di poter contare sul popolo giallorosso. L’impianto del Foro Italico, infatti, sarà tutto esaurito per spingere la Roma alla vittoria in casa per cercare di mantenere il cammino nel torneo, che rappresenta uno degli obiettivi della stagione.

Salisburgo-Roma, la moviola dei giornali: cambia la terna arbitrale

Come riporta il Corriere dello Sport la partita è stata un unicum a causa della terna arbitrale, che è cambiata poco prima della partita. L’arbitro designato, lo svedese Glenn Nyberg, ha accusato un indisposizione che ha colpito anche il suo assistente numero uno Mahbod Beigi. Al suo posto è stato designato Dennis Higler, 37 anni, che avrebbe dovuto svolgere il compito di AVAR.

L’operato del direttore di gara non è stato dei migliori e ha peccato di inesperienza. Il fischietto di Amenfoort ha dimostrato inadeguatezza in diverse occasioni, come nell’ammonizione a Koita che ostacolava una punizione. Molto importante è il calcio di rigore non fischiato per fallo su Tammy Abraham. El Shaarawy aveva servito Abraham scappato bene a Pavlovic. Il centrale, ormai superato, ha deciso di andare a colpire l’inglese uslla schiena e non sulla spalla, causando quello che sarebbe dovuto essere un calcio di rigore.