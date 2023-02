Calciomercato Roma, doppio ritorno: gode solo la Juventus

I bianconeri si tanno preparando in vista della finestra estiva di calciomercato e hanno messo nel mirino un obiettivo della Roma

Questa stagione è stata difficile per molte squadre di Serie A, che si sono ritrovate a combattere con situazioni interne che non gli hanno permesso di rendere come avrebbero dovuto. Una di queste è la Roma che, nonostante il quarto posto, ha lasciato diversi punti per strada. I giallorossi hanno dovuto fare i conti con delle assenze pesanti sin dall’inizio della stagione, leggasi Georginio Wijnaldum, e alcuni giocatoti che non hanno reso come dovuto.

Proprio per rimediare alla situazione, José Mourinho è corso ai ripari in estate proprio per sostituire l’olandese. Al suo posto è stato preso Mady Camara, centrocampista in prestito dall’Olympiacos, che ora non rientra più nelle gerarchie dello Special One. Nella finestra di calciomercato invernale, l’allenatore della Roma sperava di poter contare su qualche rinforzo, ma i paletti della Uefa hanno obbligato Tiago Pinto allo slalom gigante. Proprio il general manager ora sta pensando alla finestra estiva, ma non è l’unico.

Anche la Juventus ha cominciato a preparare le mosse da fare per i mesi più caldi dell’anno, in cui ci sarà il gong ufficiale per l’inizio delle trattative. I movimenti sembrano destinati ad essere tanti, con i bianconeri che potrebbero modificare gran parte della rosa.

Calciomercato Roma, Frattesi in cima alla lista della Juventus

I giocatori in uscita dai torinesi, infatti, sono tanti e tagliare lo stipendio di qualcuno farebbe bene ai piemontesi che ultimamente non se la stanno passando molto bene. Proprio i conti da far quadrare hanno rappresentato uno degli ostacoli maggiori per la Juventus, che ha subito una penalizzazione pesante proprio a inizio 2023.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, uno dei reparti che la Juventus vuole modificare più di tutti è il centrocampo, dove ci sono molti giocatori pronti all’addio. Uno di questi è di sicuro Leandro Paredes, vicino al ritorno al Paris Saint-Germain, con l’obbligo di riscatto decaduto a causa dell’uscita dalla Champions. Visto anche il futuro incerto di Rabiot, i bianconeri hanno messo nel mirino Davide Frattesi, che è in cima alla lista degli obiettivi di calciomercato.