Notte fonda per Roma e Juventus: affare da 100 milioni e doppio scippo

Calciomercato, doppio scippo servito ai danni di Roma e Juventus. È notte fonda per la Serie A: intreccio con l’affare da 100 milioni sul piatto.

Roma e Juventus sono a caccia di riscatto dopo le delusioni europee. Nei play off di Europa League la squadra giallorossa è caduta per 1-0 in casa del Salisburgo, mentre i bianconeri non sono andati oltre l’1-1 in casa contro il Nantes. In attesa del ritorno delle due sfide, che vale l’accesso agli ottavi di finale della competizione, c’è uno scenario di calciomercato che può beffare entrambe le squadre della Serie A.

La Roma e la Juventus sono a caccia di riscatto dopo i passi falsi nelle sfide d’andata dei play off di Europa League. I bianconeri torneranno in campo in casa dello Spezia, mentre la Roma ospiterà all’Olimpico l’Hellas Verona di Zaffaroni. La prossima settimana poi ci sarà il banco di prova del ritorno dei play off europei, in entrambi i casi le due squadre non potranno permettersi ulteriori passi falsi. In attesa del verdetto del rettangolo di gioco, si affaccia uno scenario di calciomercato che rischia di lasciare al palo entrambe le squadre della Serie A.

Calciomercato Roma e Juve, il Borussia Dortmund anticipa tutti: intreccio con Bellingham

Riflettori accesi sul futuro di Jude Bellingham in casa Borussia Dortmund. Il centrocampista 19enne inglese, che tanto bene ha fatto al Mondiale in Qatar, potrebbe lasciare il club tedesco in estate per una cifra monstre, si parla di 100 milioni di euro per lasciare i gialloneri in estate.

E, secondo quanto riferisce il sito Derwesten.de, il club tedesco starebbe sondando diverse piste per raccogliere l’eredità del giovane centrocampista. Due in particolare possono anticipare Roma e Juventus in Serie A, parliamo di Daichi Kamada dell’Eintracht Francoforte e Youri Tielemans del Leicester. Entrambi i calciatori sono in scadenza di contratto, ed il primo è stato accostato alla lista dei desideri di Tiago Pinto. Il secondo invece è da lungo tempo una pista accostata ai radar della Juventus, entrambe le squadre rischiano di essere spazzate via dall’uragano giallonero in Bundesliga.