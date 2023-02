Calciomercato Roma, Modric allo scoperto: confessione choc

Calciomercato Roma, Luka Modric esce allo scoperto sul proprio futuro. Il centrocampista croato stupisce tutti con la confessione sul rinnovo di contratto

Luka Modric è ancora in scadenza di contratto con il Real Madrid. L’accordo tra il centrocampista ed il club spagnolo scadrà questa estate, ed il suo nome potrebbe tornare di stretta attualità anche per il calciomercato della Roma. Tiago Pinto ci ha preso gusto con i colpi a parametro zero, ed in caso di mancato rinnovo il croato potrebbe riaffacciarsi come tentazione per il dirigente ex Benfica. Lo stesso Modric è uscito allo scoperto sul proprio futuro in casa Blancos.

Luka Modric è stato uno dei tanti protagonisti nel Mondiale in Qatar. La sua Croazia è arrivata al terzo posto, conquistando la medaglia di bronzo contro la sorpresa Marocco. Il centrocampista, pallone d’oro nel 2018, ha recentemente festeggiato il Mondiale per club conquistato dal Real Madrid. Ma il suo futuro in casa Blancos è ancora un nodo da sciogliere, con il contratto in scadenza a giugno. Proprio durante la competizione mondiale il croato è stato accostato alla lista dei desideri di Tiago Pinto in casa Roma, ora arrivano importanti aggiornamenti riguardo il suo rinnovo di contratto.

Calciomercato Roma, Modric non ha dubbi sul futuro: rinnovo più lontano col Real

Secondo quanto filtra dalla Spagna sembrano esserci sempre meno spiragli per la firma sul rinnovo contrattuale tra Luka Modric ed il Real Madrid. La volontà del croato, classe ’85, è quella di prolungare il proprio accordo per un altro anno con la società spagnola. Sarebbe stato lo stesso centrocampista a confidare alle persone più vicine uno stallo che si potrà prolungare fino al termine della stagione.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Defesacentral.com, il croato avrebbe confidato di non sapere ad oggi cosa succederà sul suo contratto. L’appuntamento con il Real Madrid sarebbe rinviato al termine della stagione, quando gli spagnoli potranno capire meglio la condizione fisica del quasi 38enne croato. Secondo quanto filtra dal paese iberico al momento lo stesso Modric vede la trattativa in salita, chissà che non possa tornare un profilo d’attualità per la Roma, che si affiderebbe all’usato sicuro per garantire un rinforzo top a centrocampo a José Mourinho.