Calciomercato Roma, incubo bianconero: 56 milioni

Calciomercato Roma, è incubo bianconero per i giallorossi: 56 milioni di euro dalla Premier League per il colpaccio in difesa

Il rinnovo annunciato qualche giorno fa non ferma le voci di un possibile addio alla fine della stagione. Ovviamente adesso però servono molti milioni di euro. Tantissimi. Ma in Inghilterra, come sempre, non sembrano avere paura e c’è soprattutto un club che, a quanto pare, qualora riuscisse a qualificarsi alla prossima Champions League, potrebbe fare sul serio.

E questo club è il Newcastle: i bianconeri, così come vi abbiamo raccontato ieri, non solo potrebbero cercare un assalto a Fresneda, ma potrebbero anche non fermarsi al solo esterno del Valladolid ma potrebbero prendere un altro difensore che in casa giallorossa è stato messo nel mirino da diverso tempo e che Pinto ha cercato in più di un’occasione. Certo, dopo che Hincapie ha prolungato il suo contratto con il Bayer Leverkusen fino al 2027, le possibilità di prenderlo si sono ridotte al minimo. Per non dire nulle.

Calciomercato Roma, 56 milioni per Hincapie

L’indiscrezione è lanciata da Football Insider 247 che svela come le Magpies siano disposte a pagare almeno 57 milioni di euro per assicurarsi la firma del forte difensore centrale 21enne che al momento è in Germania agli ordini di Xabi Alonso. Il suo rinnovo, infatti, non preclude nessuna possibilità d’addio soprattutto se dovesse arrivare l’offerta giusta: è stato fatto soprattutto per permettere alle Aspirine di monetizzare e anche tanto da questa cessione.

Sempre secondo il portale inglese già nello scorso mese di gennaio i bianconeri d’Oltremanica ci hanno provato, avviando i colloqui con gli agenti del giocatore, ma nessun accordo era stato trovato. Un assalto a giugno però rimane assai possibile, soprattutto ed è giusto ribadirlo se il Newcastle riuscisse a chiudere la stagione tra le prima quattro.