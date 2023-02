Mourinho via dalla Roma, l’hanno rifatto: telenovela (in)finita

L’allenatore della Roma potrebbe lasciare la società in questa stagione, prima della fine del suo accordo triennale con i Friedkin

Il futuro di José Mourinho alla Roma non è mai stato così incerto. Nei mesi scorsi, sul tecnico giallorosso sono circolate tante voci che lo hanno accostato prima al Portogallo e poi al Brasile. Dopo l’eliminazione delle due Nazionali dal Mondiale in Qatar, le Federazioni hanno deciso di esonerare gli allenatori e hanno messo nel mirino lo Special One per ripartire.

Il tecnico di Setubal ha rispedito al mittente tutte le offerte, ma aspetta ancora di parlare con i Friedkin per conoscere il suo futuro. Nella sua mente c’è solo la Roma e il progetto triennale abbracciato a maggio 2021, quando con la sorpresa di tutti la società ha annunciato il suo ingaggio. Alla prima stagione in giallorosso, José è stato in grado di conquistare una Conference League e di riportare la squadra a vincere in Europa. Ora alla seconda l’obiettivo principale è entrare in Champions, con i playoff di Europa League che sono ancora in piedi.

Proprio dopo la partita di andata contro il RedBull Salisburgo, Mourinho ha parlato del suo futuro affermando di come giugno sia una data troppo lontana per discutere la permanenza a Roma. Un messaggio chiaro e conciso ai Friedkin, che non hanno la fretta di discutere quei contratti che non rappresentano un’urgenza.

Mourinho via dalla Roma, la situazione con il Paris Saint-Germain

Come dimostrano i tanti rinnovi del contratto che non sono stati proposti da Dan e Ryan perché c’è ancora tempo, lo stesso sembra stia succedendo con Mourinho. Lo Special One, però, vuole conoscere il suo futuro, così come lo vogliono i tifosi.

A fare un po’ di chiarezza per questi ultimi ci ha pensato Augusto Ciardi, che ha affermato come non ci sia nulla tra José e il Paris Saint-Germain. La squadra francese che è interessata al tecnico portoghese, uno dei migliori al mondo, non è entrata in contatto con il tecnico della Roma e ad oggi i rapporti non esistono.