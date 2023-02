Calciomercato Roma, rebus Abraham: Mou e la tentazione Premier

Il futuro dell’attaccante della Roma è in dubbio con alcune squadre inglesi che hanno intenzione di prenderlo per il prossimo calciomercato

La Roma tra una manciata di ore scenderà in campo contro l’Hellas Verona per cercare di continuare a vincere in Serie A e cavalcare verso la Champions League. I giallorossi sono in emergenza a causa delle tante assenze e soprattutto in vista del gran numero di partite ravvicinate che aspetta Pellegrini e compagni nei prossimi giorni. Già giovedì c’è il Salisburgo all’Olimpico, dopo averlo affrontato il 16 in Austria.

Alla RedBull Arena non è andata nel modo migliore. Solo un gol di Capaldo nel finale di partita ha deciso la gara che sembrava in bilico fino alla fine. Giocare nell’impianto del Foro Italico forti di un pareggio, avrebbe permesso alla Roma di giocare con più tranquillità. Ora, però, c’è da ritrovare la serenità con una vittoria contro il Verona, a cui Tammy Abraham non ha ancora segnato. In due stagioni in giallorosso, l’attaccante inglese non è mai finito sul tabellino dei marcatori contro i gialloblù.

Questa per lui è un’occasione importante per spezzare la maledizione contro i veneti che sono terzultimi in classifica. Il piazzamento non deve ingannare, però, perché dei 17 punti totali ben 12 sono arrivati nel 2023. Segnare contro di loro permetterebbe ad Abraham di aumentare il proprio bottino personale e in caso di vittoria permettere alla Roma di mantenere il posto nel tabellone.

Calciomercato Roma, dubbio Abraham: Chelsea e Arsenal su di lui

Concludere anche questa annata con numeri abbastanza alti permetterebbe a Tammy di attirare l’attenzione di molti club che vogliono rinforzare, l’attacco. Se avesse mantenuto il ritmo dello scorso anno, per la Roma sarebbe stato più difficile trattenerlo.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il suo futuro è in bilico con il Chelsea che potrebbe riprenderselo a giugno spendendo 80 milioni. Oltre ai Blues c’è anche l’Arsenal sulle sue tracce e altri club di Premier League. Il futuro dell’inglese, però, è legato come quello di molti a José Mourinho. Il tecnico portoghese lo ha voluto e una sua partenza metterebbe in discussione anche il futuro dell’ex Chelsea.