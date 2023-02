Calciomercato Roma: “Mourinho non ha mercato, la garanzia è un’altra”

L’opinionista ha parlato in diretta del futuro dell’allenatore della Roma che potrebbe lasciare la squadra nel prossimo calciomercato

Il futuro di José Mourinho è un rebus a cui tanti stanno cercando di dare risposta. Solo lo Special One e magari qualche familiare sa quali sono le vere idee del portoghese, ma qui a Roma qualcuno sta cercando di capirle. Gli indizi principali per arrivare a capire quale sarà il destino dell’allenatore della Roma arrivano proprio dal tecnico stesso, che con le sue famose dichiarazioni manda spesso dei messaggi precisi.

L’ultimo è arrivato alla vigilia della sfida con il RedBull Salisburgo. Intervistato da Sky Sport, Josè ha parlato dei colloqui con i Friedkin che potrebbero esserci a giugno con la fine della stagione. Aspettare il termine del campionato, però, potrebbe essere troppo tardi per il tecnico di Setubal, che ha avuto diverse richieste nei mesi scorsi. Su tutte sono arrivate quelle di Portogallo e Brasile, che volevano imprimere una direzione diversa alla Nazionale dopo l’eliminazione dal Mondiale.

Mourinho ha rifiutato entrambe le proposte e ha preferito mantenere la concentrazione solo sulla Roma, allontanando anche l’ipotesi di un doppio incarico. La sua testa è solo sui giallorossi, con cui però vuole decidere bene il destino. L’impossibilità di fare mercato ha giocato molto in questa stagione e riuscire a trovare un punto di incontro con la società sarebbe fondamentale anche per i giocatori.

Calciomercato Roma, Damascelli: “Non è più una garanzia. I Friedkin sì”

In molti, infatti, hanno legato il loro destino a quello del tecnico di Setubal e la sua permanenza significa mantenere anche uno zoccolo duro nella rosa. Calciatori come Dybala, Matic e Wijnaldum, infatti, sono approdati nella Capitale dopo aver parlato proprio con José.

Del futuro del tecnico ne ha parlato Tony Damascelli in diretta a Radio Radio. L’opinionista ha affermato: “Mourinho non ha mercato. È importante che i Friedkin non abbandonino la Roma perché sono loro la garanzia, non lui. È un grande professionista, ma non si può campare di rendita nel calcio. Deve arrivare in Champions League più che mai”.