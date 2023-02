Ufficiale, nuova tegola per Mou: assenza pesantissima

Roma-Verona, nuova tegola per José Mourinho che perde per squalifica un fedelissimo tra i titolari. Cartellino giallo e squalifica in vista della prossima gara

La Roma è in campo contro l’Hellas Verona di Zaffaroni. La prima metà di tempo ha visto i giallorossi avanti per uno a zero allo stadio Olimpico. A sbloccare la gara ci ha pensato Ola Solbakken, alla sua prima da titolare ed in gol davanti ai sessantamila giallorossi dell’impianto casalingo. Lo Special One deve fare però i conti con una pesantissima assenza in vista della prossima gara: c’è la squalifica ufficiale.

Il primo tempo di Roma- Hellas Verona sorride ai giallorossi, avanti per una rete a zero dopo quarantacinque minuti. In attesa della seconda frazione di gioco arriva l’ennesima cattiva notizia per mister José Mourinho. Il tecnico portoghese, che ha dovuto fare i conti con l’assenza di Paulo Dybala, ha perso anche Tammy Abraham dopo pochi minuti. Il numero 9 inglese ha lsciato il campo allo stadio Olimpico dopo aver subito un duro colpo al volto. A vestire i panni del bomber ci ha pensato Ola Solbakken, al suo primo gol in maglia giallorossa, mentre lo Special One perde per squalifica uno dei suoi fedelissimi tra i titolari.

Roma-Verona, Smalling ammonito in diffida: salta la Cremonese

Il difensore Chris Smalling è stato ammonito per un fallo nella metà campo del Verona al 38esimo minuto di gioco. Il direttore di gara Sozza non ha avuto esitazioni a sventolare il cartellino giallo in faccia al numero 6 giallorosso. L’inglese era nell’elenco dei diffidati, al pari di Bryan Cristante e Gianluca Mancini.

Il numero 6 giallorosso salterà il prossimo impegno in campionato della Roma di Mourinho. L’inglese sarà squalificato in vista della ventiquattresima giornata di Serie A, quando la squadra di José Mourinho farà visita alla Cremonese di Ballardini.