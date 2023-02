Roma-Verona, ennesimo infortunio: Abraham disperato

Roma-Verona, ennesima tegola per José Mourinho che perde Tammy Abraham dopo pochi minuti di gioco. Ecco le ultime sul numero 9 giallorosso

Roma-Hellas Verona: appena quindici minuti è durata la gara di Tammy Abraham allo stadio Olimpico. Nuova tegola per José Mourinho che ha perso Paulo Dybala ed è riuscito a recuperare, solo per la panchina, capitan Lorenzo Pellegrini. La punta inglese nelle scorse ore era stato segnalato in dubbio per la sfida, poi l’allarme è rientrato una volta diramate le formazioni ufficiali. Dopo solo un quarto d’ora però il numero 9 giallorosso ha dovuto alzare bandiera bianca per infortunio. José Mourinho ha lanciato in campo Andrea Belotti, la punta ex Torino è a caccia di riscatto in casa giallorossa.

Roma-Verona, Tammy Abraham lascia il campo quasi in lacrime

L’attaccante inglese è stato fermato da un infortunio all’occhio dopo aver ricevuto un colpo in pieno volto, in un primo momento il numero 9 ha provato a restare in campo ma non c’è stato nulla da fare. Al posto dell’ex Chelsea il tecnico della Roma ha scelto Andrea Belotti, che è entrato in campo al quarto d’ora di gioco.

Ora le condizioni dell’attaccante inglese andranno monitorate con attenzione nelle prossime ore. La Roma è attesa da una gara da dentro o fuori giovedì sera, quando allo stadio Olimpico arriveranno gli austriaci del Salisburgo. Il primo ostacolo però si chiama Hellas Verona, la squadra di Zaffaroni è infatti una delle formazioni più in forma della Serie A in questa fase di stagione.