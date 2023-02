Voti Roma-Verona 1-0, Spinazzola e Solbakken deluxe: tripla conferma

Voti Roma-Hellas Verona si è appena conclusa la sfida dello stadio Olimpico. La squadra di José Mourinho supera di misura il banco di prova contro gli scaligeri

La Roma si presenta allo stadio Olimpico contro il Verona orfana di Paulo Dybala e con Lorenzo Pellegrini a mezzo servizio. L’attaccante argentino è in tribuna per problemi fisici, mentre il capitano recupera solo per la panchina. Dopo pochi minuti Mourinho perde per infortunio anche Tammy Abraham.

Punti pesanti in palio allo stadio Olimpico per Roma e Verona. La squadra di José Mourinho aveva il compito di approfittare della frenata dell’Atalanta di Gasperini, battuta a domicilio dal Lecce. Gli scaligeri, reduci da buoni risultati, arrivano all’Olimpico con la chance di uscire dalla zona retrocessione. Dopo pochi minuti termina la gara di Tammy Abraham, fuori per infortunio al quarto d’ora di gioco. La punta inglese è stata sostituita da Andrea Belotti. La squadra di Mourinho nella prima frazione di gioco ha disputato una gara intensa, che l’ha vista riversarsi con insistenza nella metà campo scaligera. A sbloccare il risultato è stato Ola Solbakken, abilissimo a sfruttare l’assist di Spinazzola in piena area e trafiggere Montipò in scivolata.

Anche nelle prima battute del secondo tempo la Roma ha avuto in mano il gioco all’Olimpico. Fase di studio della gara quando scocca l’ora di gioco, la Roma continua a premere per cercare il raddoppio ma il Verona spaventa Rui Patricio al minuto 63°. Doig sfiora la rete del pari in piena area di rigore. José Mourinho effettua un doppio cambio al minuto 70, dentro Celik e Zalewski per Karsdorp e Ola Solbakken. Ovazione dell’Olimpico per l’attaccante norvegese.

Voti Roma-Verona 1-0, delizia Spinazzola: Solbakken ruba la scena

Gli scaligeri danno l’impressione di poter essere pericolosi anche negli ultimi dieci minuti di gioco, mentre la Roma cerca con la manovra di raddoppiare il vantaggio. Tanti applausi anche per El Shaarawy, sostituito da Gini Wijnaldum a quattro minuti dal novantesimo.

Miracolo di Montipò su Belotti al minuto 89esimo, il portiere del Verona nega il raddoppio al Gallo con un super intervento. Il triplice fischio consegna tre punti pesanti alla squadra giallorossa, che si conferma al terzo posto in classifica a braccetto con il Milan.

ROMA: Rui Patricio 6 , Mancini 6.5, Smalling 6.5, Ibanez 6.5, Karsdorp 6 (70° Celik 6), Cristante 7 Bove 7, Spinazzola 7, Solbakken 7.5 (70° Zalewski 6), El Shaarawy 7 (86° Wijnaldum sv), Abraham sv (15° Belotti 6)

Ammonizioni: Josè Mourinho, Chris Smalling