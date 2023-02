Calciomercato Roma, ribaltone ufficiale: anche Sarri anticipato

Calciomercato Roma, il ribaltone societario non cambia i piani del club. Anche la Lazio di Sarri rischia lo scippo, ecco le ultime sul colpo a zero

Dalla Roma alla Lazio, la Serie A prende nota del ribaltone societario ufficializzato nelle scorse ore. L’addio al direttore sportivo non sembra cambiare i piani del club coinvolto, pronto a bruciare la concorrenza del campionato italiano. La Roma è stata segnalata da tempo sul calciatore in scadenza di contratto, mentre recentemente si è ipotizzata anche l’inserimento della Lazio di Maurizio Sarri.

Roma e Lazio stanno animando la corsa al quarto posto in Serie A. Al momento la classifica vede la squadra di José Mourinho avanti a quella biancoceleste di due lunghezze, con i rivali al quinto posto davanti all’Atalanta. Entrambe le squadre sono uscite vincenti dallo scorso turno di campionato, con la Roma che ha capitalizzato al meglio la prima rete in giallorosso di Ola Solbakken. Le due squadre sono state segnalate anche per un intreccio di calciomercato per un colpo a costo zero. Ma le ultime notizie che giungono dalla Spagna potrebbero disegnare un nuovo scenario per i giallorossi ed i biancocelesti.

Calciomercato Roma, Aouar al Betis dopo il ribaltone societario: anche Sarri prende nota

Riflettori puntati sul futuro di Houssem Aouar, in scadenza di contratto con il Lione. La Roma è stata segnalata sulle sue tracce in tempi non sospetti, mentre nelle scorse ore si era ipotizzato anche l’inserimento lampo della Lazio. In passato il classe ’98 venne segnalato anche nei radar del Milan di Pioli, ma il suo futuro potrebbe essere in Liga.

Il calciatore francese, di origine algerina, non è uscito dai radar del Betis di Pellegrini. La squadra andalusa ha appena sancito l’addio ufficiale al direttore sportivo, Antonio Cordon. Secondo quanto sottolineato dal sito Estadiodeportivo.com la strategia degli spagnoli non sembra cambiare in entrata. Il profilo di Aouar è segnalato infatti come priorità per i biancoverdi, avversari della Roma nel girone di Europa League. E la squadra allenata da Pellegrini può tornare a sperare nella firma del centrocampista a parametro zero.