Calciomercato Roma, erede Zaniolo: corsa contro il tempo

Calciomercato Roma, non si spegne la pista a parametro zero pe raccogliere l’eredità di Nicolò Zaniolo. Corsa contro il tempo per Pinto

Il calciomercato invernale della Roma non ha conosciuto particolari sussulti in entrata, mentre l’addio a Nicolò Zaniolo si è materializzato con la sessione di riparazione già chiusa in Serie A. L’ex numero 22 è stato ceduto in Turchia in extremis, lasciando un vuoto nella trequarti giallorossa. Vuoto che potrebbe essere colmato da Tiago Pinto pescando una tentazione a parametro zero. Il general manager giallorosso deve stringere i tempi per chiudere la firma.

Una volta definita la cessione di Zaniolo al Galatasaray c’è stata la conferenza stampa del general manager della Roma. Tiago Pinto ha parlato candidamente ai cronisti, rivelando la propria insoddisfazione per la sessione invernale conclusa con l’addio al calciatore ex Inter. Ma il general manager giallorosso potrebbe tentare il colpo di coda per accontentare José Mourinho in extremis. Secondo quanto filtra dalla Spagna c’è una suggestione a parametro zero che può tornare di strettissima attualità in casa Roma. E spunta anche la data della svolta, ecco entro quando i giallorossi potrebbero pescare dagli svincolati per colmare il vuoto lasciato dall’ex numero 22.

Calciomercato Roma, duello con l’Mls per Isco: la data della svolta

Non si spegne la pista che porta a guardare al futuro di Isco, l’ex Real Madrid è ancora svincolato dopo la sessione invernale. Lo spagnolo stava per firmare con l’Union Berlino nelle scorse settimane, poi tutto naufragò per la mancanza dell’accordo economico tra il centrocampista e la squadra tedesca.

Dalla Spagna continuano ad accostare la Roma sul profilo di Isco. Sulle tracce del centrocampista spagnolo, classe ’92, ci sono anche le sirene della MLS in azione. Sulle tracce dell’ex Real Madrid ci sarebbe l’Inter Miami di David Beckham. Secondo quanto riportato dal sito Larazon.es è corsa a due per ingaggiare il calciatore ancora tra gli svincolati. Ma c’è una data che cambia tutto per la Roma, quella del 24 febbraio. Oltre questa data infatti nessuna squadra in Serie A potrà più tesserare nuovi calciatori, è una corsa contro il tempo.